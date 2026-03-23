Plus de 200.000 signatures pour réclamer la fin de l’heure GMT+1 au Maroc

Pour les signataires de la pétition, le changement de l’heure affecte l’horloge biologique, entraînant des troubles du sommeil, une baisse de concentration et une fatigue persistante.

À l’origine de cette initiative, un ras-le-bol exprimé par de nombreux citoyens face aux effets du décalage horaire sur leur quotidien. Les signataires dénoncent un choix qui, selon eux, perturbe profondément la qualité de vie et impose un rythme artificiel en décalage avec les cycles naturels.

Dans le texte de la pétition, il est notamment souligné que le changement de l’heure affecte l’horloge biologique, entraînant des troubles du sommeil, une baisse de concentration et une fatigue persistante. Les élèves et étudiants figurent parmi les plus impactés, avec des répercussions directes sur leur capacité d’apprentissage et leur rendement scolaire.

Au-delà du milieu éducatif, les initiateurs pointent également des conséquences sur la santé mentale et physique, évoquant une hausse du stress, de l’irritabilité et des troubles liés au manque de repos. Ces perturbations répétées fragilisent l’équilibre familial et social.

Le monde du travail n’est pas épargné. Selon les auteurs de la pétition, la productivité des employés et salariés est affectée par ce rythme jugé inadapté, entraînant des difficultés d’adaptation, notamment en période hivernale où l’obscurité matinale est plus marquée. Certains évoquent même des enjeux liés à la sécurité, en raison des horaires de déplacement peu alignés avec la luminosité naturelle.

Face à cette mobilisation grandissante, les signataires lancent un appel direct aux décideurs pour reconsidérer cette politique et rétablir un horaire plus en phase avec le rythme biologique des citoyens.

Instaurée de manière permanente en 2018 (hors période du Ramadan), l’heure GMT+1 continue de susciter un débat récurrent au Maroc. Avec plus de 200.000 soutiens, cette pétition relance la question et pourrait accentuer la pression sur les autorités pour rouvrir ce dossier sensible.

Les initiateurs concluent leur appel en invitant les citoyens à poursuivre la mobilisation. Signer cette pétition, appuient-ils, est un pas vers un quotidien plus équilibré.