Revue du web. Sur Facebook, retour au sempiternel débat sur un éventuel retour au GMT

Sur Facebook, retour au sempiternel débat sur un éventuel retour au GMT
Pays Bas: Ismael Saibari auteur d’un triplé lors d’un match au sommet du championnat hollandais
Ismaël Saibari vs Feyenoord— Packm 🔎•🎥 (@SouhailPackm) October 26, 2025
Coup du chapeau. 🎩
pic.twitter.com/GXTjmIutWA
Admirez l'art de Ismael Saibari ! 🌟🇲🇦pic.twitter.com/XiPJ5dJsxF— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 27, 2025
Saibari after the match: “My dream was to play for Morocco. Everyone wants to represent their country. I’ve already played in a tournament, hopefully next time with a title.” 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/HBRlIoNvbg— 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) October 26, 2025
🇲🇦🪄 Ismael Saibari hat-trick alert! 🚨— EuroFoot (@eurofootcom) October 26, 2025
Big performance from him vs Feyenoord. pic.twitter.com/ag7cDFVSkR
🚨 LES JOUEURS MAROCAINS ONT ÉTÉ EN PÉTARD CE WEEK-END !!! 🇲🇦🔥🤩— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 27, 2025
⚽️⚽️⚽️ Ismael Saibari vs Feyenoord
⚽️⚽️ Achraf Hakimi vs Brest
⚽️ Hamza Igamane vs Metz
⚽️ Azzedine Ounahi vs Real Oviedo
⚽️ Oussama Targhalline vs PSV
⚽️ Chemsdine Talbi vs Chelsea
⚽️ Youssef El-Arabi vs Paris FC… pic.twitter.com/mi50KGap9F
France: deux suspects dans le cambriolage du musée du Louvre étaient en partance vers l’Algérie et le Mali
Casse au Louvre: retour sur l'arrestation des deux suspects après le cambriolage dans le musée pic.twitter.com/U8CeyDj15k— BFMTV (@BFMTV) October 26, 2025
Le parquet de Paris n’est pas content, car l’arrestation de deux suspects à Roissy-Charles-de-Gaulle, en partance pour l’Algérie et le Mali, n’aurait jamais dû fuiter. Mais des policiers ayant des arrangements avec certaines chaînes d’info ont fait circuler l’information. #Louvre pic.twitter.com/aed7zVaJvM— Kunta van den Kinté (@denkinte_2) October 26, 2025
Bravo aux chaînes infos qui ont fait leur une sur l'arrestation des cambrioleurs du Louvre alors que la police avant demandé la plus grande discrétion.— Duval Philippe (@p_duval) October 26, 2025
Cela a permis aux 2 autres recherchés de disparaître. Les sources policières des journalistes sont contentes ? pic.twitter.com/bWUjRCA5yD
🚨« Je suis disposé à les faire parler ! », lance Pierre-Jean Chalençon, après l’arrestation de deux hommes soupçonnés d’avoir participé au cambriolage du Louvre.— Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 26, 2025
On est vraiment chez les fous dans ce pays🤣 pic.twitter.com/GPOUooY5N6
DEVELOPING: Two suspects in the Louvre heist were arrested overnight — one caught at the airport trying to flee to Algeria — as police probe a possible inside job— FOX & Friends (@foxandfriends) October 26, 2025
| @ChanleySPainter pic.twitter.com/rDFZ9enkEo
Europe: inquiétude face à une flambée de cas de grippe aviaire dans les élevages
⚠ «Ne ramassez pas d’oiseaux morts», met en garde Allain Bougrain-Dubourg— Le Parisien (@le_Parisien) October 27, 2025
Le virus H5N1 circule partout et même si les risques sont minimes, les cas de transmission du virus d’un volatile à un humain sont possibles
➡️ https://t.co/iNXnIuowXb pic.twitter.com/JphmqWPFEA
Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène détecté dans le Cher— ICI (@ici_officiel) October 25, 2025
➡️ https://t.co/5oALyzIths pic.twitter.com/WFva0tNPkK
Grippe aviaire : Environ 500 cadavres de grues cendrées décimées dans la Marne. Une surmortalité inédite liée à la grippe aviaire touche actuellement les grues cendrées au lac du Der (Marne), un carrefour pour leur migration vers le sud, selon la préfecture du département et la pic.twitter.com/ZbhhTdf5Aw— Au coeur des animaux (@AuCoeurAnimaux) October 27, 2025
🇩🇪 Allemagne | Santé & agriculture— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 27, 2025
🔴 En raison d’une épidémie de grippe aviaire, environ 400 000 volailles ont été abattues en Allemagne.
📍Les autorités sanitaires renforcent la surveillance pour éviter toute propagation du virus.#Allemagne #Santé #GrippeAviaire… pic.twitter.com/cvYdmsWxSZ
🐣🇨🇭 #Influenza aviaire : pessimisme en Suisse— SIMV (@SIMV_RP) October 27, 2025
Avec l'arrivée des oiseaux migrateurs et après l'apparition d'une vague importante de grippe aviaire en Allemagne, il faut s'attendre à ce que des cas se déclarent à nouveau en Suissehttps://t.co/bUcWnLK4EP pic.twitter.com/h3rXaTFi79