Revue du web. Sahara marocain: sentant le vent tourner, le Polisario tente désespérément de négocier

Sahara: sentant le vent tourner, le Polisario tente désespérément de négocier. Réactions.
Je vous rappele qu'en 4 ans;— Jaf (@Jafkech) October 21, 2025
Le Polisario a publié 1.500 communiqués sur ses prétendues "Victoires militaires"
Aujourd'hui, ils veulent negocier et "partager les couts de la paix" avec le Maroc 🇲🇦
💀💀💀💀
TOO LITTLE TOO LATE.
VOTRE DEFAITE TOTALE EST INEVITABLE. 🙂 pic.twitter.com/5Bp4DSDFnm
🔴 Analyse – La “nouvelle proposition élargie” du Front Polisario à l’ONU : un coup de panique et d'agonie.— Arabe Dudésert (@Arabe_Dudesert) October 21, 2025
📍Le Polisario vient de soumettre à António Guterres une “proposition élargie” censée relancer le processus politique.
Le texte parle d’un “référendum sous supervision de… pic.twitter.com/SasfLPUyym
🚨🚨🚨— 👁️ABTCYM👁️⃤🌎۞CHEKEMTONKARGOULI (@CHEKEMTONK213) October 22, 2025
▫️"Nous ne sommes pas partie prenante"
▫️"The sky is the limit"
▫️"Nous n'avons pas de problème avec le peuple marocain"
📞 Allo, Lavrov, vas-y, dis à Poutine de poser un véto et je t'achète deux sous-marins, STP.#Maroc #Algerie #Polisario https://t.co/WRnWMmO1te
#polisario terrorist group can't send letters to #UNSG (not member of #UN)— Breika Beiba - CORCAS Team 🇲🇦 (@BreikaBeiba) October 22, 2025
As usual, polisario does it via #Namibia & #SouthAfrica missions to #UN knowing that all these letters are made by 🇩🇿 army. #SaharaOccidental #WesternSahara
Sahara Occidental / Western Sahara #UNGA pic.twitter.com/YtTgy7TPVX
Le problème des milices du "Polisario" est strictement Algérien; logées,financées et armées par l'Algérie qui les a cédé la zone de Tindouf depuis 1975,en dépensant pour eux(1 milliard de dollars par ans)pour les soutenir,quel pays peut faire une agonie pareille?!#Algeria pic.twitter.com/M0NDp8jt62— Sweety.N.B 🇮🇹❤️🇲🇦🏔️🏡🌹🤗🐈💐 (@sweetynb) October 22, 2025
Abdelkader Moutaa, icône du théâtre et du cinéma marocain s’éteint à 85 ans
رحم الله عبد القادر مطاع ، هرم الفن المغربي.— 𝕷𝖆𝖒𝖎 𝕾𝖆𝖗 (@lamiSar_Mo) October 21, 2025
و إنا لله و إنا إليه راجعون https://t.co/x357QwsKEW
الفنان عبد القادر مطاع يلتحق بالرفيق الاعلى...اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر— مصطفى (@musta_lahra) October 21, 2025
الساحة الفنية في وطننا الغالي تفقد أحد أعمدة الفن الممثل عبد القادر مطاع الذي كان يرسم البسمة والفرحة في قلوب كل المغاربة رجل محبوب أتقن التمثيل رحمة الله عليه انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/fA6JByFikv— Lhoussaine Ben Ali ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ (@LhoussaineBena3) October 21, 2025
عبد القادر مطاع.— Jelo mohammed (@Mehmet_JALARBI) October 21, 2025
قامة فنية وهرم من أهرام التلفزة المغربية يغادرنا.
عشت معك طفولتي سواء في الأفلام و المسلسلات التلفزيونية أو مع صوتك الجوهري في الاشهارات و الإعلانات وكنت الممثل المفضل لجدي رحمه الله.
رحمكم الله أجمعين و إنا لله و إن اليه راجعون.#المغرب#المملكة_المغربية pic.twitter.com/0CI1ajvkWy
بعد مسار فني حافل بالعطاء والإبداع، رحل اليوم إلى دار البقاء الفنان القدير عبد القادر مطاع، أحد كبار ورواد الفن المغربي، عن سن ناهز الخامسة والثمانين عاما بمدينة الدار البيضاء. الراحل كان من الأصوات الأولى التي رافقت انطلاقة إذاعة ميدي آن.— Atimad Salam اعتماد سلام (@atimadsalam) October 21, 2025
رحمه الله. pic.twitter.com/hv37N9Fdut
Football: annulation du match Barça-Villarreal à Miami, victoire des protestations des joueurs et fans espagnols
Villareal Barca à Miami annulé.— Analyste Barca Deutsche Qualität (@ArthurMelista) October 21, 2025
Encore une fois on s’est affiché pour rien à soutenir un projet sans queue ni tete qui ne verra meme pas le jour
🚨 « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗘𝗡𝗦𝗨𝗥𝗘𝗥 𝗘𝗧 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗣𝗨𝗟𝗘𝗥, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 ! » 🗣️— Actu Foot (@ActuFoot_) October 21, 2025
Thibault Courtois 🇧🇪 est furieux que la Liga n’ait pas diffusé les images de protestations contre le match entre Villarreal et le FC Barcelone délocalisé à Miami. 😤
pic.twitter.com/wLYv4fgver
VILLARREAL-BARÇA ne se jouera— OHMYBALLONDOR (@ohmyballondor) October 21, 2025
PAS à MIAMI !! ❌❌❌
Le promoteur de l'événement, confronté à des protestations massives, a fait marche arrière.
Le match se jouera bien au stade
de la Cerámica de Villareal pic.twitter.com/9rCDwLGRhv
OFFICIEL 🚨!— Actu.Foot (@football_actufr) October 21, 2025
LE MATCH ENTRE LE BARCA ET VILLAREAL NE SE JOUERA FINALEMENT PAS À MIAMI 🇺🇸❌!
« Compte tenu de l'incertitude en Espagne, il n'y a pas assez de temps pour organiser correctement un événement de cette ampleur. » pic.twitter.com/j8U8ZLbB31
🚨 Via un communiqué officiel, le Real rejette fermement la tenue du match de Liga Villareal-Barcelone à Miami— Real France (@realfrance_fr) August 12, 2025
Le club madrilène juge notamment que l'équité sportive est compromise alors que le Barca jouera un des déplacements les plus compliqué de Liga sur terrain neutre https://t.co/rkShAC2M2V pic.twitter.com/UxedtWsdta
Algérie: le PDG d’Epic Games interpelle Algérie Télécom après des semaines de panne du jeu Fortnite
Situation folle concernant Fortnite en Algérie, le jeu est indisponible depuis maintenant deux semaines - @TimSweeneyEpic, fondateur et CEO d’Epic Games demande publiquement un contact avec Algérie Telecom pour essayer de régler la situation... pic.twitter.com/a3OMDBUxoq— Adrien Lct (@AdLachet) October 22, 2025
اخيرا رئيس ايبك غيمز تكلم عن المشكلة و المشكل مازال عند اتصالات الجزائر @Algerie_Telecom و هم حاليا يحاولوا يتواصلوا معهم 🤷♂️— NadirOX (@NadirOX_YTB) October 21, 2025
المهم ان شاء الله العودة تقترب و لي يقدر ينشر هذا الهاشتاغ ❤#FixFortniteAlgeria pic.twitter.com/uZY9IebAwk
Fortnite are aware of the Servers being down in Algeria, and have been trying for 2 weeks to contact Algerie Telecom without success— HYPEX (@HYPEX) October 21, 2025
Tim Sweeney is asking if anyone has a business contact at Algerie Telecom to help resolve the issue pic.twitter.com/n2qPsOa8qR
Day2 of trying to make @HYPEX @FortniteStatus know about our fortnite problem 🙏— Ssimo ⚔️ (@SsimoTV) October 19, 2025
Its been 20 days, Algerian players 🇩🇿can’t play fortnite 🥲
We need to use VPN and its not accessible for everyone cuz console players can’t use it .
We truly need helps #FixFortniteAlgeria 🙏 pic.twitter.com/DnBpx0eeLx
Fortnite has been down in Algeria for over two weeks, with CEO Tim Sweeney resorting to X for help contacting the state-operated ISP— Dexerto (@Dexerto) October 21, 2025
"We've been trying for 2 weeks to make contact unsuccessfully" pic.twitter.com/rtzLOCxscH