Revue du web. Sahara marocain: sentant le vent tourner, le Polisario tente désespérément de négocier

OFFICIEL 🚨!



LE MATCH ENTRE LE BARCA ET VILLAREAL NE SE JOUERA FINALEMENT PAS À MIAMI 🇺🇸❌!



« Compte tenu de l'incertitude en Espagne, il n'y a pas assez de temps pour organiser correctement un événement de cette ampleur. » pic.twitter.com/j8U8ZLbB31