Revue du web. Yanis Benchaouch forfait pour la finale de la Coupe du monde U20 après sa lésion au quadriceps contre la France

Yanis Benchaouch, gardien des Lionceaux de l’Atlas.. AFP or licensors

Football: Yanis Benchaouch forfait pour la finale de la Coupe du monde U20 après sa lésion au quadriceps contre la France

Wow, how inspiring from Yanis Benchaouch, he sacrificed his participation to help the team! What a champ 🇲🇦🦁 https://t.co/2yG0DJE6eR — 0x (@Othyy) October 17, 2025

🇲🇦✈️ Ilyass Motik en route pour le Chili !

Le gardien du Hassania d’Agadir rejoint les Lionceaux de l’Atlas au Chili 🏆

Motik remplace Yanis Benchaouch, blessé en demi-finale contre la France.

📍Arrivée prévue à Santiago vendredi soir, avant d’intégrer le groupe pour la finale… pic.twitter.com/HZuJ2Er9eA — csport (@csport_ma) October 16, 2025

Blessé, le gardien monégasque Yanis Benchaouch privé de finale de la Coupe du monde U20 avec le Maroc

➡️ https://t.co/kLttHb3NOF pic.twitter.com/cP6I5L74e8 — L'Équipe (@lequipe) October 16, 2025

Mohamed Ouahbi has called up Ilyass Motik (Goalkeeper - 19 y/o - HUSA Agadir) for the U-20 World Cup final against Argentina taking place on monday. 🇲🇦✅



Ilyass Motik replaces Yanis Benchaouch, who suffered an injury in the semi-final vs France and was stretchered off. ❌ pic.twitter.com/hANH3RCjjg — ⵣ🎭 (@ACMKarim_) October 16, 2025

Diplomatie: rencontre entre Bourita et Lavrov à Moscou pour renforcer le partenariat russo-marocain

💬Russia's FM #Lavrov during talks with Morocco's FM #Bourita in Moscow:



We are pleased to welcome your delegation to @mfa_russia. Your visit reflects comprehensive nature of our partnership



🇷🇺🇲🇦#RussiaMorocco ties are based on agreements of our Leadershttps://t.co/Fqy4ccRhKL pic.twitter.com/39JNhAP4ZB — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 16, 2025

In Moscow, MFA Nasser Bourita and his Russian counterpart, Mr. Sergey Lavrov, formalized the creation of a Moroccan-Russian Working Committee through the signing of a MoU aimed at deepening bilateral relations and resolutely projecting them into the future pic.twitter.com/GLmHQfhP9y — Moroccan Diplomacy 🇲🇦 (@Marocdiplo_EN) October 16, 2025

Midelt: le corps du jeune berger Mohamed Bouslikhan exhumé pour nouvelle autopsie, enquête relancée pour meurtre

Le génie de la néo-soul D’Angelo s’éteint à 51 ans des suites d’un cancer

Nous avons appris hier la disparition de l’icône de la néo-soul D’Angelo. Sego Raffaitin a rendu hommage dans la matinale à cet artiste qui accompagne les playlists de Radio Nova depuis de nombreuses années 🤍 pic.twitter.com/wIQIwXeyBA — Radio Nova (@laRadioNova) October 15, 2025

Rest in Power, D’Angelo 🕊️



A true Maestro — his voice, vision, & spirit reshaped the sound of a generation.



He didn’t just make music — he built a language of soul, rooted in tradition but entirely his own.



Fly high, D'.#DAngelo pic.twitter.com/Wni7TSBOjp — Jazz Is Dead (@jazzisdeadco) October 14, 2025

🕊️ D’ANGELO est décédé à l’âge de 51 ans, après une bataille contre le cancer.



L’un des plus grands artistes de l’histoire de la soul moderne nous a quittés.

Auteur de chefs-d’œuvre comme Brown Sugar, Untitled (How Does It Feel) ou encore Africa, D’Angelo n’était pas juste un… pic.twitter.com/BQOxfavk5w — Steevy Musicfeelings (@elmusicfeelings) October 14, 2025

PARIS.

LE GRAND REX FOREVER.

D’ANGELO. pic.twitter.com/Q8V7j5wKh2 — Fred Goaty (@fredgoaty) October 14, 2025

D’ANGELO a participé à l’un des moments les plus marquant du jeu-vidéo en prêtant sa voix à la bande-son de Red Dead Redemption 2.



Tout simplement saisissant. RIP légende et merci pour tout. 🐐pic.twitter.com/UcxKOynmJl — Hyconiq (@Hyconiqmag_) October 14, 2025