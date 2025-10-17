Société

Revue du web. Yanis Benchaouch forfait pour la finale de la Coupe du monde U20 après sa lésion au quadriceps contre la France

Yanis Benchaouch, gardien des Lionceaux de l’Atlas.. AFP or licensors

Revue du webFootball: Yanis Benchaouch forfait pour la finale de la Coupe du monde U20 après sa lésion au quadriceps contre la France; Diplomatie: rencontre entre Bourita et Lavrov à Moscou pour renforcer le partenariat russo-marocain; Midelt: le corps du jeune berger Mohamed Bouslikhan exhumé pour nouvelle autopsie, enquête relancée pour meurtre; Le génie de la néo-soul D’Angelo s’éteint à 51 ans des suites d’un cancer... Round-Up.

Par La Rédaction
Le 17/10/2025 à 18h00

Football: Yanis Benchaouch forfait pour la finale de la Coupe du monde U20 après sa lésion au quadriceps contre la France

Diplomatie: rencontre entre Bourita et Lavrov à Moscou pour renforcer le partenariat russo-marocain

Midelt: le corps du jeune berger Mohamed Bouslikhan exhumé pour nouvelle autopsie, enquête relancée pour meurtre

Le génie de la néo-soul D’Angelo s’éteint à 51 ans des suites d’un cancer

