Revue du web. Football: l’incroyable performance des Lionceaux de l’Atlas face aux États-Unis. Les U20 filent en demi finale où ils affronteront la France. Pour une «revanche»?

Les Lionceaux de l'Atlas filent en demi-finale suite à une victoire face aux États-Unis.

Football: l’incroyable performance des Lionceaux de l’Atlas face aux États-Unis. Les U20 filent en demi finale où ils affronteront la France. Pour une “revanche”?

Les USA dominent le monde le Maroc domine les USA pic.twitter.com/ToPErASu6I — Idriss🇶🇦🇧🇸 (@fellaini_212) October 12, 2025

Le chemin des filets et l’histoire continue pour Gessime Yassine⚡️



Après leur qualification en 1/4 de finale face aux USA (1-3), le Maroc se hisse en demi-finale de l’#U20WC contre la Norvège ou la France !



Notre numéro 80 est désormais à 3 passes décisives et 2 buts 👏… pic.twitter.com/w8JFTeluHy — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) October 12, 2025

EXCEPTIONNEL LE MAROC EN COUPE DU MONDE U-20 !



Espagne, Brésil, Corée, USA tous vaincus avec 0 buts encaissés dans le jeu. Zabiri, Maama, Yassine, Benchaouch… génération pleine de promesses !



Une demie finale internationale de plus après la CDM 2022 et JO… habitué 🇲🇦 pic.twitter.com/4DTVG3qBeA — Mohamed Faiz 🇵🇸 (@SinbadBoi_) October 12, 2025

🇲🇦🦁 Othman Maâma (Morocco U20):

“I won’t talk about the Man of the Match award, the credit goes to my teammates. They were amazing, and I’m so proud of them.” 👏❤️

Pure humility and team spirit from one of the tournament’s standout players. ✨ pic.twitter.com/VwOYHPnkDX — MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) October 13, 2025

Maama fait une WorldCup de fou furieux !

Underrated ! Assist DINGUE !

Zabiri qui NA PAS ARRÊTÉ DE PRESSE sous une chaleur intense !



Le Maroc 🇲🇦marque au meilleur moment alors qu’il était en grande difficulté 🤩🤩https://t.co/qPZnkkWoOG — AyashBHA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇯🇲🇹🇳🇪🇨 (@MITOMAFR) October 12, 2025

CAN2025: Yalla, l’application des FanID, irrite déjà ses utilisateurs après un lancement précipité.

⚠️☢️

L'application Fan ID Yalla : circuit de récupération de mdp oublié 😭😭😭



Je vous jure que certaines app en mode vibe coding fassent mieux !!! pic.twitter.com/uZYOqROlDr — SOTA (@Souta_knave) October 12, 2025

La @CAF_Online hier : Téléchargez l'app Yalla pour créer votre FAN ID pour l'ouverture de la billetterie lundi à 10h.



Moi : Télécharge l'app Yalla et créé mon Fan ID



Aujourd'hui à 10h : pic.twitter.com/6lpNJqQj24 — Alain Mazeroux (@talalmazroui) October 13, 2025

Affluence sans précédent pour l’inscription à la carte du supporter (FAN ID) de la CAN Maroc 2025 🤯🇲🇦



Jusqu’à présent, plus de 2 millions de demandes ont été enregistrées sur l’application YALLA 🔥



À ce jour, 92 000 comptes ont été activés et 56 000 cartes de supporters… pic.twitter.com/7zVfTZ4pj6 — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) October 13, 2025

Guys i'm tired and i won't be answering any dm's for a few hours ! Recharging and coming back at night, hopefully most of y'all have validated fan ID's by then

Meanwhile here's the number & email to contact Yalla support team pic.twitter.com/IyOkV0lrBb — AFCON 2025 Central (@AfconCentral25) October 12, 2025

Wow l'application Yalla + celle de la CNIE marocaine m'ont rendu fou. J'aurais dû dire que j'ai que la nationalité française, je viens de passer une heure à scanner ma carte d'identité marocaine, essayer de choisir un PIN, scanner ma tête 40 fois pour finalement avoir un fan ID pic.twitter.com/KtXJgWCh6s — Un Gars™ (@CritiqueTout) October 12, 2025