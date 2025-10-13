Société

Revue du web. Football: l’incroyable performance des Lionceaux de l’Atlas face aux États-Unis. Les U20 filent en demi finale où ils affronteront la France. Pour une «revanche»?

Les Lionceaux de l'Atlas filent en demi-finale suite à une victoire face aux États-Unis.

Revue du webFootball: l’incroyable performance des Lionceaux de l’Atlas face aux États-Unis. Les U20 filent en demi finale où ils affronteront la France. Pour une «revanche»?; Al Hoceïma: Mustapha Soulit succombe aux brulures qui lui ont été infligées par un déséquilibré mental; CAN2025: Yalla, l’application des FanID, irrite déjà ses utilisateurs après un lancement précipité… Round-up.

Par La Rédaction
Le 13/10/2025 à 18h00

Football: l’incroyable performance des Lionceaux de l’Atlas face aux États-Unis. Les U20 filent en demi finale où ils affronteront la France. Pour une “revanche”?

Al Hoceïma: Mustapha Soulit succombe aux brulures qui lui ont été infligées par un déséquilibré mental.

CAN2025: Yalla, l’application des FanID, irrite déjà ses utilisateurs après un lancement précipité.

Par La Rédaction
Le 13/10/2025 à 18h00
#Football#U20#États-Unis#France#Al-Hoceima#CAN 2025#Maroc

