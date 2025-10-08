Revue du web. Al Hoceima: un individu aspergé d’essence et immolé en plein jour dans la rue

Le chanteur et poète Soulite a été immolé en plein jour à Al Hoceima.

Al Hoceima: un individu aspergé d’essence et immolé en plein jour dans la rue.

مشاهد صادمة لإضرام النار في شخص بالحسيمة والنيابة العامة تحقق#المغرب pic.twitter.com/xz4yQctECm — Tanja7 (@Tanja7com) October 7, 2025

Bad buzz pour Mohamed Ouzzine, interrogé durant l’émission «Grand Format» sur Le360 sur son action en tant que chef d’un parti de l’opposition.

🇲🇦 | #Morocco



Ouzzine, who served as Morocco’s Minister of Youth and Sports from 2012 to 2015, was reportedly involved in the ‘Brush Stadium’ project, where $20 million was spent on a single stadium.



‘ Today, he talks about rising prices, yet he played a role in causing them.’ pic.twitter.com/2zIJvLq44L — BLACK VAULTS (@Blackvaults) October 7, 2025

Israël accusé de payer 7.000 dollars par post à des influenceurs pour blanchir le génocide à Gaza.

$7000 per post: Israel paying undisclosed US influencers amid Gaza backlash



The Israeli government is paying US content producers up to $7000 per post as part of a major increase in budget for global influence campaigns. “We have to fight with the weapons that apply to the… pic.twitter.com/8CwDiOaYQa — WikiLeaks (@wikileaks) October 1, 2025

Une liste d’influenceurs américains pro-israéliens ayant participé à des événements israéliens entre août et septembre a été identifiée, après la révélation de leur rémunération d’environ $7000 par publication.

Israël a prévu un budget de $900000 à cet effet pic.twitter.com/BLyb6WbIvY — Ribere Fabrice (@RibereF) October 3, 2025

💰 Israël dépense plus de 7000 $ par post pour payer des influenceurs afin de blanchir son image et justifier ses crimes.

Pendant qu’ils propagent leur propagande, des milliers d’innocents sont tués, et le monde détourne le regard. pic.twitter.com/UHlQ1v0x44 — Hattek Hb3 (@HattekH) October 7, 2025

Israel paye 7000$ par post pro sioniste



Entre l AI virulente et deja corrompue par les sources initiales qu elle utilise



Plus la politique... ou il faut devenir un agent d etat pour ecrire une opinion orientee



Les reseaux sociaux et l influence de la pensee humaine est un… pic.twitter.com/Us8qN23noO — Charles Dereeper Vivre (@DereeperVivre) October 1, 2025

🇺🇸🇮🇱 PROJET ESTHER D’ISRAEL

ou l’entrisme sioniste aux 🇺🇸



-Budget juin-dec 2025 : $900 000

-Exigence de publications : 25-30/mois

-Publications dirigées par Israël



Les influenceurs de ce programme violent la FARA - Foreign Agents Registration Act - loi 🇺🇸 de 1938, exigeant que… pic.twitter.com/jNcJPY9fqF — Tatyana MIT👩‍🎓Alumni 🙏🇷🇺🇫🇷🇵🇸🇱🇧 (@066_mit) October 2, 2025

Football: Walid Regragui encense Achraf Hakimi pour sa 6ème place historique au Ballon d’Or 2025.

🚨 « 𝗧’𝗔𝗦 𝗙𝗜𝗡𝗜 𝟲𝗘̀𝗠𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 🌕 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗧𝗨 𝗩𝗔𝗨𝗫 𝗣𝗟𝗨𝗦.



𝗔𝗖𝗛𝗥𝗔𝗙 🇲🇦 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔̀ 𝗘𝗧 𝗝𝗘 𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗦 : 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗘𝗫𝗘𝗠𝗣𝗟𝗘. »



Le très bel hommage de Walid Regragui à Hakimi devant son groupe. 😁pic.twitter.com/QIMW7jNzcg — Actu Foot (@ActuFoot_) October 7, 2025

J’ai longtemps critiqué Regragui, mais il faut reconnaître qu’il a largement contribué à faire évoluer la mentalité au sein des sélections marocaines. On ne peut qu’être reconnaissant envers lui. 🇲🇦👏#mountakhab🇲🇦

pic.twitter.com/JDN4cBX4Cl — Moulayy 🇲🇦 (@Moulayy69) October 7, 2025

🤝 L’hommage de Walid Regragui à Achraf Hakimi pour son classement au Ballon d’or 2025.https://t.co/MDFGR8j3w5 pic.twitter.com/0jTafszg8f — RMC Sport (@RMCsport) October 7, 2025

Le superbe hommage de Walid Regragui à Achraf Hakimi :



« T’as fini 6ᵉ au Ballon d’Or, mais tu vaux plus. Achraf est là, et je le dis : c’est un exemple. » 🌕🇲🇦pic.twitter.com/BqDxTfEclu — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) October 7, 2025

Je n’ai pas compris le message de Regragui sur la 6eme place de Hakimi. Je pense qu’il a acquis un statut ou la 6eme place est une déception. Pas besoin d’insister la dessus. pic.twitter.com/6OZVTDblIx — Amine Bennis (@AmineBennis2) October 6, 2025