Société

Revue du web. Al Hoceima: un individu aspergé d’essence et immolé en plein jour dans la rue

Le chanteur et poète Soulite a été immolé en plein jour à Al Hoceima.

Revue du webAl Hoceima: un individu aspergé d’essence et immolé en plein jour dans la rue; Bad buzz pour Mohamed Ouzzine, interrogé durant l’émission Grand Format sur Le360 sur son action en tant que chef d’un parti de l’opposition; Israël accusé de payer 7.000 dollars par post à des influenceurs pour blanchir le génocide à Gaza; Walid Regragui encense Achraf Hakimi pour sa 6ème place historique au Ballon d’Or 2025... Round-Up.

Par La Rédaction
Le 08/10/2025 à 17h46

Al Hoceima: un individu aspergé d’essence et immolé en plein jour dans la rue.

Bad buzz pour Mohamed Ouzzine, interrogé durant l’émission «Grand Format» sur Le360 sur son action en tant que chef d’un parti de l’opposition.

Israël accusé de payer 7.000 dollars par post à des influenceurs pour blanchir le génocide à Gaza.

Football: Walid Regragui encense Achraf Hakimi pour sa 6ème place historique au Ballon d’Or 2025.

Par La Rédaction
Le 08/10/2025 à 17h46
#Sports#Football#Al-Hoceima#Regragui

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Salé: les images d’un pillage deviennent virales

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Casablanca: deux morts dans l’accident d’un SUV de luxe qui a fait la Une des réseaux sociaux

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Sidi Kacem: neuf morts et six blessés dans un terrible accident de la route

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Escobar du Sahara: l’apparition de Latifa Raafat au tribunal enflamme les réseaux sociaux

Articles les plus lus

1
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
2
La mobilité, c’est le premier des droits
3
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
4
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
5
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
6
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
7
Alger et le Polisario, Game over!
8
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
Revues de presse

Voir plus