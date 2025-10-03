Société

Revue du web. Escobar du Sahara: l’apparition de Latifa Raafat au tribunal enflamme les réseaux sociaux

Un montage de Said Naciri (à gauche) et de l'artiste Latifa Raafat. (Photo d'illustration).

Revue du webEscobar du Sahara: l’apparition de Latifa Raafat au tribunal enflamme les réseaux sociaux; Casablanca: une rumeur au sujet de la fermeture des commerces et de l’évacuation des lieux de travail démentie trop tard; USA: la plateforme Netflix ciblée par une campagne de militants conservateurs qui prétendent avoir fait chuter son cours en bourse; Football: extraits de la dernière conférence de presse de Walid Regragui à l’occasion de la présentation de sa liste pour affronter le Bahreïn et le Congo... Round-up.

Par La Rédaction
Le 03/10/2025 à 17h45

Escobar du Sahara: l’apparition de Latifa Raafat au tribunal enflamme les réseaux sociaux.

Casablanca: une rumeur au sujet de la fermeture des commerces et de l’évacuation des lieux de travail démentie trop tard.

USA: la plateforme Netflix ciblée par une campagne des militants conservateurs qui prétendent avoir fait chuter son cours en bourse.

Football: extraits de la dernière conférence de presse de Walid Regragui à l’occasion de la présentation de sa liste pour affronter le Bahreïn et le Congo.

#Escobar du Sahara#Latifa Raafat#Drogue#Tribunal#réseaux sociaux#Casablanca#Fake news#États-Unis#GenZ212#Netflix#Bourse#Football#Walid Regragui

