Revue du web. Escobar du Sahara: l’apparition de Latifa Raafat au tribunal enflamme les réseaux sociaux

Un montage de Said Naciri (à gauche) et de l'artiste Latifa Raafat. (Photo d'illustration).

Escobar du Sahara: l’apparition de Latifa Raafat au tribunal enflamme les réseaux sociaux.

Casablanca: une rumeur au sujet de la fermeture des commerces et de l’évacuation des lieux de travail démentie trop tard.

#SOSFakeNews



خبر زائف: الأمر بإغلاق المحال التجارية والإخلاء المبكر لمقرات العمل بالدار البيضاء (زائف)https://t.co/X5tJ7JQrGD



SOS Fake News – Ordre pour la fermeture des commerces et l’évacuation prématurée des lieux de travail à Casablanca (FAUX)https://t.co/mMP5GUlIK5 pic.twitter.com/aQmx1VHKDM — Agence MAP (@MAP_Information) October 2, 2025

🇲🇦 Panique à Casablanca à cause... d'une fausse Rumeur sommant les gens à tout quitter à 16h



Rumeur démentie de source officielle et il ne se passe absolument rien.



La Manif place Marechal se passe le plus normalement du monde. ⬇️



Controlez vos nerfs les amis 🤲🏼 pic.twitter.com/5AoJnxXJyB — Jaf (@Jafkech) October 2, 2025

Voilà ce qui circule chez la ptite bourgeoisie casablancaise. Heureusement que les ultras ont boycotté les matchs et appelé à rester pacifique. Ils ont bon dos les supporters .. cette déconnexion, ce mépris, cette arrogance... ça me dégoûte. pic.twitter.com/U61S9O20IV — Mat le Marxiste (@MatLeMarxiste) October 2, 2025

Panique au centre ville de Casablanca. Toutes les boutiques ferment. — b_m (@B_Maroc) October 2, 2025

USA: la plateforme Netflix ciblée par une campagne des militants conservateurs qui prétendent avoir fait chuter son cours en bourse.

🚨 BREAKING: Netflix has lost $15.1 BILLION in market value since users began canceling subscriptions in protest of its ‘woke’ content. pic.twitter.com/BFTuY9igTz — DogeDesigner (@cb_doge) October 2, 2025

Hey Netflix,



Regret it yet?



Don't mess with kids. pic.twitter.com/WzWT3rJSg9 — Jack (@jackunheard) October 2, 2025

I’m not cancelling my Netflix account !



Why ?



Because i don’t have one pic.twitter.com/5I8IjQfKe9 — naiive (@naiivememe) October 2, 2025

Every MAGA boycott ends the same way: you brag online, Netflix stock goes up, and you sheepishly crawl back once the next season of Stranger Things drops.



Netflix has 250 million subscribers worldwide. Your little boycott means less than Eric Trump at a spelling bee. pic.twitter.com/XwGP5shtU8 — Alex Cole (@acnewsitics) October 1, 2025

Football: extraits de la dernière conférence de presse de Walid Regragui à l’occasion de la présentation de sa liste pour affronter le Bahreïn et le Congo.

Walid Regragui a annoncé en conf. de presse que plusieurs joueurs finalisent leur changement de nationalité sportive vers le Maroc. ⏳



Il voulait déjà les convoquer, mais ce sera pour novembre, une fois les démarches réglées. 🔄



À ton avis, de quels joueurs parlait-il? 🇲🇦👀 pic.twitter.com/TfNFVMUtve — ⵣ🎭 (@ACMKarim_) October 2, 2025

Headcoach Walid Regragui supports GenZ212’s demands and calls for calm 🇲🇦👏🏻



"First of all, I don't know any Moroccan in the entire world who wouldn't want better education and healthcare. What we all want is for everything to be done with respect and without violence."



"This is… pic.twitter.com/hbCKAxH3Ew — 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 | 𝗠𝗙𝗡 (@MFN_TW) October 2, 2025

🎙Regragui s'explique sur le choix des amicaux du Maroc pic.twitter.com/izm9bK7RZh — Mountakhab.net (@Mountakhabma) October 2, 2025

🎙️| Walid Regragui sur Salah-Eddine 🇲🇦 :



Il y a des joueurs en processus de changement de nationalité sportive. On aimerait déjà les tester, mais côté administratif tout n’est pas encore réglé.



➖ @EnMaroc pic.twitter.com/AD0IakhNN5 https://t.co/uSZJOeW7OL — Zone FRMF 🇲🇦 (@ZoneFRMF) October 2, 2025