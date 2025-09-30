Société

Revue du web. Un individu suspecté de manipuler l’opinion publique via des vidéos truquées a été arrêté

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Revue du webUn individu suspecté de manipuler l’opinion publique via des vidéos truquées a été arrêté; Palestine: le plan Trump pour «mettre fin au conflit à Gaza» présenté aux Israéliens; Football: le Stade Moulay Abdellah fera le plein pour le match amical face à Bahreïn; Culture: l’Arabie saoudite va mettre la main sur un des plus grands éditeurs de jeux vidéos... Round-up.

Par La Rédaction
Le 30/09/2025 à 17h53

Un individu suspecté de manipuler l’opinion publique via des vidéos truquées a été arrêté.

Palestine: le plan Trump pour «mettre fin au conflit à Gaza» présenté aux Israéliens.

Football: le Stade Moulay Abdellah fera le plein pour le match amical face à Bahreïn.

Culture: l’Arabie saoudite va mettre la main sur l’un des plus grands éditeurs de jeux vidéos.

#Casablanca#Manifestations#Arrestation#Palestine#Israël#Donald Trump#Football#Équipe du Maroc#Culture#Arabie Saoudite

