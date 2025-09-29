Société

Revue du web. Mondial U20: les Lionceaux de l’Atlas font sensation en dominant l’Espagne 2-0

Les Lionceaux de l'Atlas affrontent l'Espagne et gagnent lors du Mondial U20 2025 à Santiago. (M.Soltani/Le360)

Revue du webMondial U20: les Lionceaux de l’Atlas font sensation en dominant l’Espagne 2-0; Diplomatie: l’Algérie subit les remontrances du Mali qui accuse le régime d’Alger de multiples tentatives de déstabilisation; Casablanca: le premier spectacle de Gad El Maleh a été un franc succès, en témoignent plusieurs publications sur les réseaux sociaux... Round-up.

Le 29/09/2025 à 18h07

Mondial U20: les Lionceaux de l’Atlas font sensation en dominant l’Espagne 2-0.

Diplomatie: l’Algérie subit les remontrances du Mali qui accuse le régime d’Alger de multiples tentatives de déstabilisation.

Casablanca: le premier spectacle de Gad El Maleh a été un franc succès, en témoignent plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

#U20#Mondial#Lionceaux de l'Atlas#Espagne#Football#Algérie#Alger#Mali#Casablanca#Gad Elmaleh#comédie

Revue du web. Football: le Grand stade d'Agadir théâtre de malheureux actes de hooliganisme

Revue du web. CAN 2025: le lancement de la billetterie reporté

Revue du web. Taza: une femme violemment agressée au visage par son ex-mari, la toile se mobilise en soutien

Revue du web. Rabat: faute de logements disponibles des étudiants universitaires passent la nuit à la belle étoile

