Revue du web. Mondial U20: les Lionceaux de l’Atlas font sensation en dominant l’Espagne 2-0

Les Lionceaux de l'Atlas affrontent l'Espagne et gagnent lors du Mondial U20 2025 à Santiago. (M.Soltani/Le360)

Mondial U20: les Lionceaux de l’Atlas font sensation en dominant l’Espagne 2-0.

😉Adivinen quien ha hablado hoy de Yasser Zabiri en Café Con Los Otros.



🇪🇸El gol que le ha marcado a España es la jugada que lo define como jugador.



🇲🇦El máximo goleador de las categorías inferiores de Marruecos. pic.twitter.com/17G7aWUxr3 — Jonay Amaro (@AmaroJonay) September 28, 2025

Regardez comment parle Zabiri. C’est un très bon joueur avec une EXCELLENTE mentalité.



Un winner dans l’âme ça fait longtemps que je le dis. https://t.co/ZAzETJ6Lj0 — Chamakh 🇲🇦 ⵣ (@chamakh_10) September 29, 2025

🟥 لاعبو المغرب U20

•F. Zahouani (خريطة التمرير): كان محور اللعب في الوسط، مرر كرات تقدمية مؤثرة وفتح مساحات للهجوم.

•Y. Zabiri (التمريرات المستلمة): استلم كرات في مناطق خطيرة قريبة من منطقة الجزاء، ما جعله تهديد دائم على مرمى إسبانيا.

•I. Baoufi (الأدوار الدفاعية): كثّف من… pic.twitter.com/bDOmgIGeA9 — د. سامي المحمادي (@sami_coach8) September 28, 2025

Diplomatie: l’Algérie subit les remontrances du Mali qui accuse le régime d’Alger de multiples tentatives de déstabilisation.

🇲🇱 🇩🇿 🇺🇳 ALERTE | Sous les applaudissements des États membres de l’#ONU, le #Mali détruit une nouvelle fois l’#Algérie, la qualifiant de « champion de la promotion du terrorisme ».



« Nous disons à l’énergumène d’Alger, que pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons… pic.twitter.com/7ZFtjspqCN — La Revue Afrique (@larevueafrique) September 27, 2025

🇲🇱🇩🇿 Décidément, ça ne s’arrange pas entre le Mali et l’Algérie…



🇺🇳 À l’ONU, le Premier ministre malien a appelé (à trois reprises 😅) "la junte algérienne à arrêter de soutenir le terrorisme international" pic.twitter.com/JBbpV8nMIg — Jaf (@Jafkech) September 27, 2025

COMMUNIQUÉ : le 16 septembre 2025, le #Mali a déposé une requête contre l’#Algérie devant la #CIJ. Le Mali entend fonder la compétence de la Cour sur l’article 40 du Statut de la CIJ et le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour https://t.co/8U8v5so0Qv pic.twitter.com/LmePFNAxLV — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) September 19, 2025

📍#Mali | Les mots sont forts contre les autorités algériennes 🤔



Il est vivement recommandé à la junte algérienne d’organiser à Tin Zaouatine #Algérie, un festival international annuel dédié à l’artifice de l’intelligence humaine.



À rebours de cette approche constructive du… pic.twitter.com/2S3HPu0Dvw — 𝕮𝖍𝖊𝖎𝖈𝖐 𝕿𝖎𝖉𝖎𝖆𝖓𝖊 𝕯𝕴𝕬𝕽𝕽𝕬 (@CheickIbtidiani) September 26, 2025

#Mali : Cour international de justice : Le gouvernement dénonce une fuite en avant du régime algérien



Dans un communiqué publié hier, le gouvernement de la Transition informe que la Cour internationale de justice (CIJ) lui a notifié, le 19 septembre, le refus de l’Algérie,… pic.twitter.com/6ClyrCCah7 — L'ESSOR (@L_ESSOR) September 29, 2025

Casablanca: le premier spectacle de Gad El Maleh a été un franc succès, en témoignent plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

Gad el maleh en spectacle c'est fort nan c'est très fort pic.twitter.com/m5BqFA3iTU — Joblife Zamzoumaxx 🇲🇦🫀 (@Zamzoumaxx) September 25, 2025

Moment culte hier à Casablanca Gad Elmaleh a surpris tout le monde en apparaissant lors de son spectacle avec le maillot du Maroc 🇲🇦 !

Le Complexe Mohammed V a explosé d’applaudissements.

[Yabiladi]pic.twitter.com/ixfS7rfGqz — Morocco News 🇲🇦 (@Moroccolitik) September 27, 2025