Revue du web. Football: le Grand stade d’Agadir théâtre de malheureux actes de hooliganisme

Football: le Grand stade d’Agadir théâtre de malheureux actes de hooliganisme.
اشتباكات بين جمهوري الكوكب والدشيرة فماتش اليوم من البطولة! ❌— SKWAD (@SKWAD_ma) September 27, 2025
شجار وتراشق بين جماهير الفريقيين.. ومشاهد مابغيناش نشوفوها فالبطولة! ✋🏻⛔️#شغب_الملاعب pic.twitter.com/bKsd0Chnn2
ماذا يقع في المغرب 🇲🇦 ‼️— Hamza El (@hamza_el_00) September 27, 2025
لازال شغب الملاعب متواصل في الملاعب المغربية 🇲🇦
احداث شغب بين جماهير أولمبيك الدشيرة والكوكب المراكشي pic.twitter.com/yAY1cGJPhI
Légende de la télévision marocaine, le présentateur des infos en espagnol Saïd Jedidi n’est plus.
توفي قبل قليل الصحفي المغربي القدير #سعيد_الجديدي مقدم نشرة الأخبار بالإسبانية.— alahdat.net (@ala7dath) September 27, 2025
سعيد الجديدي من مؤسسي الصحافة الناطقة بالإسبانية لمرحلة ما بعد الإستقلال و من أبرز الروائيين باللغة الإسبانية في المغرب.
إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/N2i0A593xz
سعيد الجديدي أول مقدم نشرات الاخبار باللغة الإسبانية بالمغرب، ينتقل إلى دار البقاء— Le Constateur (@lconstateur) September 27, 2025
رحمة الله عليه pic.twitter.com/i0snsCJWJf
إنا لله وإنا إليه راجعون.— iraki abdellatif. عبد اللطيف العراقي (@AbdellatifIrak1) September 27, 2025
الصحفي المغربي وأول مقدم نشرات الأخبار باللغة الإسبانية ومترجم كتب من العربية إلى الإسبانية، سعيد الجديدي تغمده الله برحمته الواسعة…
أحسن الله عزاء الجميع. ورزق أهله وأحباءه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/UnS9tbHfwc
Football: l’UEFA pourrait exclure Israël des compétitions internationales.
🚨🇮🇱🇵🇸🇷🇺🇺🇦⚽️ ALERTE INFO !— Impact (@ImpactMediaFR) September 26, 2025
ERIC CANTONA ACCUSE LA FIFA D’UN DEUX POIDS, DEUX MESURES CONCERNANT LA RUSSIE ET ISRAËL ET DÉNONCE LE GÉNOCIDE À GAZA :
« Quatre jours après le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine, la FIFA et l’UEFA ont interdit la Russie. Cela fait… pic.twitter.com/tsRqJARlpW
It’s really simple: if UEFA doesn’t ban Israel, the game will be physically stopped by thousands of people pic.twitter.com/o7F725C2YH— Ashok Kumar | 🇵🇸 (@broseph_stalin) September 27, 2025
UN experts call for suspension of #Israel from @FIFAcom & @UEFA amid unfolding genocide in occupied #Palestine.— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) September 23, 2025
Sporting bodies must not turn a blind eye to grave human rights violations, especially when their platforms are used to normalise injustices.https://t.co/216nFJtEeG pic.twitter.com/ROIYB4CUuL
L'Association des entraineurs italiens (l'équivalent de notre UNECATEF) a envoyé une lettre à la FIGC dans laquelle elle demande à celle-ci de demander la FIFA et l'UEFA l'exclusion d’Israël de toutes les compétitions sportives. pic.twitter.com/yFG3RfWAlX— FrSerieA (@FrSerieA) August 20, 2025
Tout s'accélère en termes de boycott d'Israël. L'Eurovision prendra une décision en novembre, et l'UEFA pourrait exclure Israël dès la semaine prochaine. Le boycott de la part d'une seule grande organisation pourrait servir d'exemple et ouvrir la porte à de nombreux autres.— Camille Stineau (@CamilleStineau) September 25, 2025