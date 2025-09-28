Société

Revue du web. Football: le Grand stade d’Agadir théâtre de malheureux actes de hooliganisme

Actes de hooliganisme au Grand stade d'Agadir.

Revue du webFootball: le Grand stade d’Agadir théâtre de malheureux actes de hooliganisme; Légende de la télévision marocaine, le présentateur des infos en espagnol Saïd Jedidi n’est plus; Football: l’UEFA pourrait exclure Israël des compétitions internationales... Round-up.

Par La Rédaction
Le 28/09/2025 à 17h57

Football: le Grand stade d’Agadir théâtre de malheureux actes de hooliganisme.

Légende de la télévision marocaine, le présentateur des infos en espagnol Saïd Jedidi n’est plus.

Football: l’UEFA pourrait exclure Israël des compétitions internationales.

Par La Rédaction
Le 28/09/2025 à 17h57
#Hooliganisme#Stade#Agadir#Football#Journalisme#Télévision#décès#UEFA#Israël

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. CAN 2025: le lancement de la billetterie reporté

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Taza: une femme violemment agressée au visage par son ex-mari, la toile se mobilise en soutien

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Rabat: faute de logements disponibles des étudiants universitaires passent la nuit à la belle étoile

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Le Paraguay reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara et envisage un consulat dans les provinces du Sud.

Articles les plus lus

1
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
2
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
3
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
4
Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital
5
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
6
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
7
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
8
Le putsch du 10 juillet 1978 en Mauritanie mené par l’Algérie (documents)
Revues de presse

Voir plus