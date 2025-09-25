Société

Revue du web. Taza: une femme violemment agressée au visage par son ex-mari, la toile se mobilise en soutien

Une jeune femme attaquée au visage par son ex-mari à Taza.

Revue du webTaza: une femme violemment agressée au visage par son ex-mari, la toile se mobilise en soutien; Infrastructures: Mohammed VI lance la construction de la future gare Casa-Sud; France: l’ancien président Nicolas Sarkozy condamné à de la prison ferme… Round-up.

Par La Rédaction
Le 25/09/2025 à 17h40

Taza: une femme violemment agressée au visage par son ex-mari, la toile se mobilise en soutien.

Infrastructures: Mohammed VI lance la construction de la future gare Casa-Sud.

France: l’ancien président Nicolas Sarkozy condamné à de la prison ferme.

Par La Rédaction
Le 25/09/2025 à 17h40
#Taza#Agression#femme#Casablanca#Roi Mohammed VI#Train#travaux#France#Politique#Prison#Président

Société

Revue du web. Rabat: faute de logements disponibles des étudiants universitaires passent la nuit à la belle étoile

Société

Revue du web. Le Paraguay reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara et envisage un consulat dans les provinces du Sud.

Société

Revue du web. Fuite de Nacer el Djinn: le régime algérien ébranlé par un scandale sécuritaire

Société

Revue du web. Un accueil inoubliable au stade du Real Madrid pour le jeune Abderrahim Ouhida qui avait perdu ses parents lors du séisme d’Al Haouz

