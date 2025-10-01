Société

Revue du web. GenZ: Souss sous tension, Oujda secouée par une fake news sur la mort d’un jeune

Destruction par les protestataires de biens publics et privés à Inezgane. (M.Ouberka/Le360)

Revue du webGenZ: Souss sous tension, Oujda secouée par une fake news sur la mort d’un jeune; Marseille sous le charme de Nayef Aguerd; Polémique à Barcelone: échange injurieux entre Sergio Agüero et le père de Lamine Yamal sur les réseaux sociaux... Round-up.

Par La Rédaction
Le 01/10/2025 à 17h57

GenZ: Souss sous tension, Oujda secouée par une fake news sur la mort d’un jeune.

Football: Marseille sous le charme de Nayef Aguerd.

Polémique à Barcelone: Échange injurieux entre Sergio Agüero et le père de Lamine Yamal sur les réseaux sociaux.

Par La Rédaction
Le 01/10/2025 à 17h57
#Barcelone#Manifestations#Oriental#Souss#Lamine Yamal#Nayef Aguerd#Oujda#Fake news









