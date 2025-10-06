Société

Revue du web. Casablanca: deux morts dans l’accident d’un SUV de luxe qui a fait la Une des réseaux sociaux

Une voiture de luxe, littéralement sectionnée en deux après un choc violent, dans la nuit du samedi au dimanche 5 octobre 2025 à Aïn Diab, à Casablanca.

Revue du webCasablanca: deux morts dans l’accident d’un SUV de luxe qui a fait la Une des réseaux sociaux; Maroc-UE: amendé, l’accord agricole confirme l’application des tarifs préférentiels au Sahara marocain; France: le gouvernement chute quelques heures après sa formation; Santé: les cliniques privées réagissent à la déclaration du ministère qui annonce «la fin des subventions au secteur privé»... Round-up.

Casablanca: deux morts dans l’accident d’un SUV de luxe qui a fait la Une des réseaux sociaux.

Sahara: l’accord UE-Maroc inclut désormais les produits issus de nos provinces du Sud.

France: le gouvernement chute quelques heures après sa formation.

Santé: les cliniques privées réagissent à la déclaration du ministère qui annonce «la fin des subventions au secteur privé».

