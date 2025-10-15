Revue du web. 16 victoires consécutives pour les Lions de l’Atlas, la Toile en liesse

🇺🇸🏛️🚨 L'AFP se range du côté du New York Times ou encore de Fox News, qui refusent de signer un document du Pentagone qui conditionne la couverture de ses activités à un ensemble de mesures restrictives, que les organes de presse estiment contraires au 1er Amendement. https://t.co/GI6AtxQTAX