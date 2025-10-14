Revue du web. Agadir: six mois de prison pour un responsable universitaire impliqué dans un trafic de diplômes

Agadir: six mois de prison pour un responsable universitaire impliqué dans un trafic de diplômes.
Sahara marocain: Moscou revoit sa position sur le plan d’autonomie du Maroc.
🇲🇦🇷🇺 La prise de Parole de Lavrov aujourd'hui sur le Sahara est positive, mais il faut pas s'emporter.— Jaf (@Jafkech) October 13, 2025
👍🏼 Le positif:
🔹Il dit que le referundum etait une evidence il y a 30 ans, mais que les choses ont changé.
🔹Il dit que l'autonomie est une forme d'autodétermination, et que… pic.twitter.com/BcNwLHDz66
🇲🇦🇷🇺 Un journaliste algérien a interrogé le MAE Russe Serguei Lavrov à propos du Sahara marocain et a reçu une réponse choquante : - « La proposition d'autonomie présentée par le Maroc a changé l'équation et constitue une forme d'autodétermination »— Morocco News 🇲🇦 (@Moroccolitik) October 13, 2025
pic.twitter.com/dDKjdKY9z9
Victoire diplomatique pour le Maroc! Le Chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov qualifie le plan d'autonomie Marocain d'"option réaliste et base pratique pour la solution du conflit du Sahara. Grosse claque pour l'Algérie, qui dépend fortement de Moscou pour ses achats d'armes pic.twitter.com/2TzksCM4nb— Morocco First 🇲🇦 (@TheRealMarroqui) October 13, 2025
صاحب مقولة #الجزائر لا وزن لا هيبة حتى تنظم لمجموعة البريكس ، وزير خارجيه #روسيا سيرغي لافروف يعبر عن دعم بلاده للحكم الذاتي المغربي في #الصحراء_المغربية pic.twitter.com/1IWzvihS78— Leila Ben Shitrit ✨ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵛⴻⵜⵔⵉⵉⵜ✨ (@1__leila) October 13, 2025
Le 13 octobre 2025, lors d’une conférence de presse à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères M. Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie est prête à accueillir favorablement le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara.#marocdiplomatique pic.twitter.com/BS7yZdyI11— Maroc Diplomatique (@marocdiplomatic) October 13, 2025
CAN 2025: les fans toujours bloqués par les dysfonctionnements de la plate-forme Yalla.
الكاف تعلن على اثمان تذاكر مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم. تطبيق Yalla المخصص هذا الحدث الكروي ، يشهد اكتظاظا و ضغطا لا يسمح باقتناء التذاكر بسهولة...#AFCON2025 https://t.co/RGOcF1b9NA pic.twitter.com/U8lGCkK17M— Tim_S@HSSON_💎 (@3liTimSahraWi75) October 14, 2025
Même les brouteurs parlent mieux #yalla à l’école et plus vite que ça pic.twitter.com/VwPHXuVB6N— Macroud (@krimogene) October 13, 2025
le principal avantage de cet épisode yalla, c’est de se rappeler aussi à quel point l’app identité numérique est une catastrophe pic.twitter.com/ps2X2Z8LPB— le3zaoui™ (@le3zaoui) October 13, 2025
Comment un service support répond comme ça 🤯🤯— SOCCER212 (@SCCR_212) October 13, 2025
Wallah c’est fou ! pic.twitter.com/HWuNhNzRla