Revue du web. Football: le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans

L'équipe de football marocaine célèbre sa victoire au Mondial des moins de 20 ans, organisé au Chili. AFP or licensors

Revue du webFootball: le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans; Société: les budgets de la santé et de l’éducation fortement augmentés en 2026 suite à une décision Royale à l’issue du Conseil des ministres; France: les internautes sont consternés par le braquage qui s’est déroulé au musée du Louvre où des bijoux ont été dérobés; Hong Kong: un avion cargo s’échoue en mer après avoir raté son atterrissage... Round-up.

Le 20/10/2025 à 18h05

Football: le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans.

Société: les budgets de la santé et de l’éducation fortement augmentés en 2026 suite à une décision Royale à l’issue du Conseil des ministres.

France: les internautes sont consternés par le braquage qui s’est déroulé au musée du Louvre où des bijoux ont été dérobés.

Hong Kong: un avion cargo s’échoue en mer après avoir raté son atterrissage.

