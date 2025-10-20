Revue du web. Football: le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans

L'équipe de football marocaine célèbre sa victoire au Mondial des moins de 20 ans, organisé au Chili. AFP or licensors

Football: le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans.

Le Maroc a remporté dans la nuit de dimanche à lundi au Chili le premier Mondial U20 de son histoire, en battant l'Argentine (2-0) à Santiago. Un sacre historique, qui confirme la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale. https://t.co/wuSCUtE39E pic.twitter.com/IuVtbI1lBK — L'Équipe (@lequipe) October 20, 2025

Así se coronó Marruecos campeón del mundo. 🇦🇷🆚🇲🇦#U20WC pic.twitter.com/RwBdYZgMDu — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 20, 2025

🇲🇦🔝 Marruecos en los últimos años:



🥇 CAMPEÓN del Mundial Sub-20 2025.

🏆 SEMIFINALISTA del Mundial 2022.

🥇 VIGENTE CAMPEÓN de Copa África Sub-17 y Sub-23.

🥉 Medalla de bronce en JJOO 2024.



El que primero la vio? Carlos Bilardo.pic.twitter.com/P3sAyUDTxy — El Enganche (@EngancheDiez) October 20, 2025

Felicitamos a la Selección de Marruecos por la obtención de la Copa del Mundo Sub-20 2025, disputada en nuestro país 🏆🇲🇦



Marruecos ha demostrado no solo un gran nivel deportivo, sino también un compromiso constante con el pueblo palestino 👏🏻



¡Felicidades, Campeones! ❤️💚… pic.twitter.com/hO3af4BBa3 — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) October 20, 2025

Sale una de las figuras, Othmane Maamma.



Provoca, jode, pide aliento.

Nos está dando nuestra medicina de los "campeones 2022" y está perfecto.



Que aprendan los chicos y bien Marruecos, equipazo.#MundialSub20Chile2025 #Argentina #Marruecos pic.twitter.com/1Kkik7pqFx — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 20, 2025

Marruecos está salvando el futbol 🥹🇲🇦



En Qatar llegaron a semifinales y ahora campeones del mundo Sub-20



pic.twitter.com/dIWi6DF8oF — Rodrigo Torres (@soyrotorres) October 20, 2025

🚨 INCROYABLE !!!



LE MAROC VIENT D’ÊTRE SACRÉ CHAMPION DU MONDE U20 CETTE NUIT 🤯



QUEL PARCOURS EXCEPTIONNEL DES MAROCAINS 🇲🇦 pic.twitter.com/vZSSElOaqV — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 20, 2025

Société: les budgets de la santé et de l’éducation fortement augmentés en 2026 suite à une décision Royale à l’issue du Conseil des ministres.

#PLF2026.. Priorité à la croissance et au développement territorial; un budget record de 140 milliards de dirhams pour les secteurs l’éducation et la santé.#Maroc pic.twitter.com/hWfjSUri8C — 2M.ma (@2MInteractive) October 19, 2025

#Maroc 🇲🇦 - En application des directives royales, le projet de loi de finances 2026 porte le budget des secteurs de la santé et de l'éducation à 140 milliards de dirhams, avec la création de plus de 27.000 postes financiers pour les deux secteurs.

pic.twitter.com/qLSe4GNzzI — Morocco News 🇲🇦 (@Moroccolitik) October 19, 2025

🇲🇦 PLF 2026 : Les grandes orientations stratégiques validées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI



💡 Au cœur des priorités :



✅ Santé & Éducation : Un investissement record de 140 Milliards DH + Création de 27 000 nouveaux postes



✅ Feu vert définitif au développement de la… pic.twitter.com/H77o4f1yQx — MD🇲🇦 (@Empirechrifien1) October 19, 2025

🇲🇦Suite au Conseil des ministres presidé par le SM Roi Mohammed VI;



💵 Il a été decidé que les budgets de la Santé et de l'Education -les 2 principales revendications des GenZ- vont passer de 11.5 MM€ en 2025, à 14MM$ en 2026



Soit une augmentation de 20%, d'une année à l'autre pic.twitter.com/Y1h4N4yZa2 — Jaf (@Jafkech) October 19, 2025

Priorités du PLF 26 :

- Déploiement des programmes territoriaux

- Revision des budgets de L’education et la santé avec ouverture des chu et réformes de 90 autres

- Laide social directe sera augmenté

- Changement du mode de gouvernance des établissements publics — Kenny Champion du monde 🇲🇦 (@Kennyroyco) October 19, 2025

France: les internautes sont consternés par le braquage qui s’est déroulé au musée du Louvre où des bijoux ont été dérobés.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Le Musée du Louvre a été BRAQUÉ ce matin à l’ouverture. Plusieurs malfaiteurs ont dérobé des bijoux de la COLLECTION DE NAPOLÉON, dont un collier et un diadème, avant de s’enfuir en scooter. Le musée est FERMÉ “pour raisons exceptionnelles”. pic.twitter.com/j7fJ1cwDrc — Cerfia (@CerfiaFR) October 19, 2025

Des images avec le voleur du Louvre — un homme en gilet jaune, se faisant passer pour un employé du musée, ouvre calmement une vitrine sous les yeux des visiteurs.



Les voleurs n’ont toujours pas été retrouvés. pic.twitter.com/oARcV96lnf — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) October 19, 2025

Finalement il est plus facile de piquer les bijoux de la couronne au musée du Louvre qu’une paire de Nike chez Decathlon. — Samuel Martin (@SamuelMartin75) October 19, 2025

Braquage du Musée du Louvre avec un monte-charge pour accéder au 1er étage, et repartent en T-max tout ça à côté de la préfecture de police de Paris 🤯 pic.twitter.com/KMJdy57Srh — R' (@SHYBL_cplc) October 19, 2025

🔴 Le cambriolage au musée du Louvre est une affaire d'Etat. Il y a 3 ans, un rapport alarmant a été posé sur le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée qui l'a enterré. On a entre-temps jeté 1,4 milliard d'euros dans la Seine pour la baignade des bobos. Irresponsable et criminel. pic.twitter.com/sHXAzwT99U — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) October 19, 2025

🔴🇫🇷💎ALERTE INFO - Le musée du Louvre restera fermé également aujourd’hui.



📉Pertes de recettes billetterie estimées sur 2 jours : 500 000 €…



Des milliers de touristes étrangers et Français avaient sans doute prévu leurs visites depuis des mois… pic.twitter.com/U9LXXHUnc0 — Gabriel de Varenne (@G_deVarenne) October 20, 2025

Hong Kong: un avion cargo s’échoue en mer après avoir raté son atterrissage.

Early this morning, a Boeing 747-400 (Cargo) veered off the runway and crashed into the sea in Hong Kong.



According to NOTAM the runway 07L/25R is estimated to remain closed until Oct 21, 10:00 UTC.



A2302/25 NOTAMR A2297/25 Q) VHHK/QMRXX/IV/NBO/A /000/999/2219N11355E005 A) VHHH… pic.twitter.com/iaG4UtRc2c — Flightradar24 (@flightradar24) October 20, 2025

I was on a layover at Hong Kong when Air ACT B747-400 operated by Emirates Cargo crashed this early morning on arrival from Dubai.



You can see the wreckage of the B747-400 which veered into the sea while landing using the third runway. Scary stuff pic.twitter.com/YEFsw0C0fd — Aerowanderer (@aerowanderer) October 20, 2025

TC-ACF n'est plus, c'était un visiteur régulier à CDG. Il opérait la plupart du temps pour Turkish Cargo, comme ici en juin 2021 ✈️ https://t.co/6ofOz1EJBW pic.twitter.com/II7lbk9oEZ — Benjamin (@benjamin_video) October 20, 2025

❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

A freighter flight EK9788, operated by Turkish cargo airline Air ACT, did a Runway excursion while landing on the North runway at Hong Kong International Airport at around 19:50 GMT.



The B747 aircraft moved through the airport fence and collided with a patrol car outside the… pic.twitter.com/kE4BBZ3Pep — FL360aero (@fl360aero) October 20, 2025