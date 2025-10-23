Revue du web. Les champions du Monde U20 reçus au palais royal avant une parade à Rabat

Les champions du Monde U20 reçus au palais Royal avant une parade à Rabat.
Sur Hautes Instructions de SM Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur triomphe lors de la Coupe du monde 2025. pic.twitter.com/f4MHizscW1— 2M.ma (@2MInteractive) October 22, 2025
بتعليمات سامية من جلالة الملك، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفلا أقامه جلالته على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بطل العالم— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 22, 2025
Une photo historique avec SAR le Prince Moulay Hassan et les Champions du monde ! 🇲🇦🤯 pic.twitter.com/zuxYVdCBP5— TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) October 22, 2025
🚨🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟮𝟬 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔̀ 𝗥𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗙𝗘̂𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗖𝗥𝗘 ! 🇲🇦🏆— Actu Foot (@ActuFoot_) October 22, 2025
Les 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟮𝟬 ont été accueilli à Rabat par les supporters marocains.— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) October 22, 2025
📸 Such a proud, historic moment for Morocco. 🥹🇲🇦— 2M.ma (@2MInteractive) October 22, 2025
Le prince héritier Moulay El Hassan présidant une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, Championne du monde, le 22 octobre 2025 à Rabat.
Politique: les militants de gauche prennent leurs distances avec Nabila Mounib après ses propos sur certains programmes dans les mosquées.
Football: sans club depuis le printemps, Hakim Ziyech sur le point de s’engager au Wydad de Casablanca.
🚨🇲🇦 Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025
🎙| Hicham Aït Menna :— Wydad Time 🇲🇦🇵🇸🔴 (@WydadTime) October 22, 2025
Tout ceux qui disent que Ziyech doit être présent à la CaN mnt qu’il a signé au Wydad— Herbi (@fumeurherbivore) October 22, 2025
🔥 Wydad fans, it’s time to rate! 🔥— Micky Jnr (@MickyJnr__) October 22, 2025
Ex Chelsea Player, Hakim Ziyech has joined Moroccan football club, Wydad Casablanca.— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) October 22, 2025
Ex Galatasaray Player, Nordin Amrabat also plays at the club.
USA: les opposants à Donald Trump indignés par les travaux de réaménagements à la Maison Blanche.
🇺🇸 Une partie de la Maison Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump, marquant le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle⤵️ pic.twitter.com/NYKglho4by— Agence France-Presse (@afpfr) October 22, 2025
Teddy Roosevelt built the West Wing.— Geiger Capital (@Geiger_Capital) October 20, 2025
Taft made the Executive Office oval.
FDR added the entire East Wing and included an indoor pool for himself.
Truman gutted the entire White House.
Nixon added a bowling alley.
Obama added a basketball court.
🇺🇸 L'administration Trump a interdit les photos de la destruction de la East Wing de la Maison Blanche.— William Reymond (@WilliamReymond) October 21, 2025
Quand on regarde celle-ci, on comprend pourquoi Trump ne veut pas que l'Amérique voit ce qu'il est en train de faire à Washington.
Maquette de la nouvelle Maison Blanche voulue par Ttump. La salle de bal est sur la droite de la photo . pic.twitter.com/uCoA4grTGL— LAURENCE HAIM (@lauhaim) October 23, 2025
Je crois qu'il n'y a pas de meilleure illustration de ce que Trump est en train de faire aux USA que cette démolition d'une partie de la Maison Blanche pour construire une immonde salle de bal dédiée à sa gloire. pic.twitter.com/aPTRtaUIdi— Nain Portekoi 🇨🇵 (@Nain_Portekoi) October 21, 2025