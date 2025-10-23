Société

Revue du web. Les champions du Monde U20 reçus au palais royal avant une parade à Rabat

Le prince héritier Moulay El Hassan présidant une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, Championne du monde, le 22 octobre 2025 à Rabat.

Revue du webLes champions du Monde U20 reçus au palais royal avant une parade à Rabat; Politique: les militants de gauche prennent leurs distances avec Nabila Mounib; Football: sans club depuis le printemps, Hakim Ziyech sur le point de s’engager au Wydad de Casablanca; USA: les opposants à Donald Trump indignés par les travaux de réaménagements à la Maison Blanche. Round-up

Par La Rédaction
Le 23/10/2025 à 18h35

Les champions du Monde U20 reçus au palais Royal avant une parade à Rabat.

Le360

Politique: les militants de gauche prennent leurs distances avec Nabila Mounib après ses propos sur certains programmes dans les mosquées.

Football: sans club depuis le printemps, Hakim Ziyech sur le point de s’engager au Wydad de Casablanca.

USA: les opposants à Donald Trump indignés par les travaux de réaménagements à la Maison Blanche.

Société

Société

Société

Société

