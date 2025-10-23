Revue du web. Les champions du Monde U20 reçus au palais royal avant une parade à Rabat

Le prince héritier Moulay El Hassan présidant une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, Championne du monde, le 22 octobre 2025 à Rabat.

Les champions du Monde U20 reçus au palais Royal avant une parade à Rabat.

Sur Hautes Instructions de SM Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur triomphe lors de la Coupe du monde 2025. pic.twitter.com/f4MHizscW1 — 2M.ma (@2MInteractive) October 22, 2025

بتعليمات سامية من جلالة الملك، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس حفلا أقامه جلالته على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، بطل العالم



Upon the High Instructions of His Majesty the King, His Royal Highness Crown Prince Moulay El Hassan presided… pic.twitter.com/NrLkNLaD07 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 22, 2025

Une photo historique avec SAR le Prince Moulay Hassan et les Champions du monde ! 🇲🇦🤯 pic.twitter.com/zuxYVdCBP5 — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) October 22, 2025

🚨🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟮𝟬 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔̀ 𝗥𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗙𝗘̂𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗖𝗥𝗘 ! 🇲🇦🏆



La ferveur est juste magique, on a hâte d’être à la CAN. 🤩 pic.twitter.com/kKYbwmtvDk — Actu Foot (@ActuFoot_) October 22, 2025

Les 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟮𝟬 ont été accueilli à Rabat par les supporters marocains.



🥹❤️ pic.twitter.com/2NBfpCrlGH — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) October 22, 2025

📸 Such a proud, historic moment for Morocco. 🥹🇲🇦



The U20 national team brought back memories of the 2022 senior team parade in Rabat. #Morocco #U20worldcup #2menglish pic.twitter.com/IrizG2pZDP — 2M.ma (@2MInteractive) October 22, 2025

Politique: les militants de gauche prennent leurs distances avec Nabila Mounib après ses propos sur certains programmes dans les mosquées.

Football: sans club depuis le printemps, Hakim Ziyech sur le point de s’engager au Wydad de Casablanca.

🚨🇲🇦 Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today.



Ziyech was available as free agent and after many approaches, he’s ready for new chapter at Wydad. pic.twitter.com/bfFuriW6w1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

🎙| Hicham Aït Menna :



Mon fils me disait "Papa il faut renforcer l'équipe" pour lui faire plaisir je lui dit "on va renforcer l'équipe" ensuite il me dit "il faut ramener Ziyech" 😂😂😂😂



Bravo Hicham t'as fait plaisir à ton fils pic.twitter.com/eVYiENuhGl — Wydad Time 🇲🇦🇵🇸🔴 (@WydadTime) October 22, 2025

Tout ceux qui disent que Ziyech doit être présent à la CaN mnt qu’il a signé au Wydad

Sachez que je vous méprise tellement et j’espère ne jamais à avoir a parler football avec vous . — Herbi (@fumeurherbivore) October 22, 2025

🔥 Wydad fans, it’s time to rate! 🔥



How do you rate Wydad’s signing of Hakim Ziyech out of 10? 🧙



Drop your score below! 👇#DimaWydad • #AfricanFootball pic.twitter.com/SPrLCZU4aS — Micky Jnr (@MickyJnr__) October 22, 2025

Ex Chelsea Player, Hakim Ziyech has joined Moroccan football club, Wydad Casablanca.



Ex Galatasaray Player, Nordin Amrabat also plays at the club.



It is one of the richest clubs in Africa with an annual budget of more than $10 million. pic.twitter.com/RKGDPWW68l — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) October 22, 2025

USA: les opposants à Donald Trump indignés par les travaux de réaménagements à la Maison Blanche.

🇺🇸 Une partie de la Maison Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump, marquant le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle⤵️ pic.twitter.com/NYKglho4by — Agence France-Presse (@afpfr) October 22, 2025

Teddy Roosevelt built the West Wing.



Taft made the Executive Office oval.



FDR added the entire East Wing and included an indoor pool for himself.



Truman gutted the entire White House.



Nixon added a bowling alley.



Obama added a basketball court.



Trump is building a ballroom. pic.twitter.com/OoQQjZVwQ1 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) October 20, 2025

🇺🇸 L'administration Trump a interdit les photos de la destruction de la East Wing de la Maison Blanche.



Quand on regarde celle-ci, on comprend pourquoi Trump ne veut pas que l'Amérique voit ce qu'il est en train de faire à Washington.



Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à… pic.twitter.com/qXaAZckVWq — William Reymond (@WilliamReymond) October 21, 2025

Maquette de la nouvelle Maison Blanche voulue par Ttump. La salle de bal est sur la droite de la photo . pic.twitter.com/uCoA4grTGL — LAURENCE HAIM (@lauhaim) October 23, 2025

Je crois qu'il n'y a pas de meilleure illustration de ce que Trump est en train de faire aux USA que cette démolition d'une partie de la Maison Blanche pour construire une immonde salle de bal dédiée à sa gloire. pic.twitter.com/aPTRtaUIdi — Nain Portekoi 🇨🇵 (@Nain_Portekoi) October 21, 2025