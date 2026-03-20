Société

Rappel. Le Maroc rapasse à l’heure GMT+1 dès dimanche 22 mars, à 02h00

Le Maroc s’apprête à repasser à l’heure GMT+1, ce dimanche 22 mars, à 02h00.

Le Maroc va repasser à l’heure GMT+1 le dimanche 22 mars 2026 à 02h00, en avançant l’heure de 60 minutes.

Par La Rédaction
Le 20/03/2026 à 17h00

Le Maroc retourne officiellement, ce dimanche 22 mars 2026 à 02h00 du matin, à l’heure GMT+1, en avançant les horloges de 60 minutes. Il sera alors 03h00. Un changement précédemment annoncé par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

C’est le 15 février dernier, à 03h00 du matin, que le Maroc avait reculé ses pendules d’une heure pour passer à l’heure GMT, à l’occasion du ramadan.

Cette mesure intervient, selon le communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en application du décret n°2-18-855 du 16 safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à l’heure légale, et de l’arrêté du chef du gouvernement n°3-10-24 publié le 12 chaâbane 1445 (22 février 2024), relatif au changement de l’heure légale.

Par La Rédaction
Le 20/03/2026 à 17h00
#GMT+1#Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration

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