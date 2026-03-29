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Le36. EP499. GMT+1: le drame national (plus ou moins) expliqué à La Brigade

VidéoSur les réseaux sociaux, c’est Apocalypse Now. Une pétition circule, des cris d’indignation fusent contre ce terrible fléau national: le GMT+1. Une heure de plus, le drame absolu. Et parce que visiblement ça ne suffisait pas, un citoyen héroïque a décidé de porter plainte devant La Brigade. Rien de moins. Mais voilà, plus le courageux officier essaie de comprendre cette crise existentielle, plus il se perd. Et pour cause: notre grand militant du dimanche mène un combat d’une profondeur bouleversante. Son véritable calvaire? Devoir attendre… 21h au lieu de 20h. Une heure entière de souffrance avant de pouvoir enfin s’adonner à sa noble mission quotidienne: squatter un café, enchaîner les matchs et distribuer analyses et commentaires. Quelle tragédie, vraiment.

Par Le360
Le 29/03/2026 à 09h14

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Le 29/03/2026 à 09h14
#GMT#La Brigade#Heure d'été

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