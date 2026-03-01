Médias

Le36. EP498. Devant La Brigade, la toxique Deglet Nour passe à table

VidéoLes dattes Deglet Nour deviennent un sport de l’extrême en ce ramadan béni: irriguées par des eaux usées, copieusement «parfumées» à coups d’insecticides, trimballées dans des circuits de production et de distribution qui échappent à tout contrôle, elles inondent le marché avec l’assurance d’un produit de luxe. À ce rythme-là, on se demande si certains consommateurs ne prennent pas leur santé pour un jeu de roulette russe. Devant La Brigade, le fruit (qui doit être) interdit passe aux aveux.

Par le360
Le 01/03/2026 à 11h48
Par le360
Le 01/03/2026 à 11h48
#Deglet Nour#Algérie#Dattes#Ramadan

