Le36. EP498. Devant La Brigade, la toxique Deglet Nour passe à table
VidéoLes dattes Deglet Nour deviennent un sport de l’extrême en ce ramadan béni: irriguées par des eaux usées, copieusement «parfumées» à coups d’insecticides, trimballées dans des circuits de production et de distribution qui échappent à tout contrôle, elles inondent le marché avec l’assurance d’un produit de luxe. À ce rythme-là, on se demande si certains consommateurs ne prennent pas leur santé pour un jeu de roulette russe. Devant La Brigade, le fruit (qui doit être) interdit passe aux aveux.