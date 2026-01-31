Médias

Le36. EP494. Quand Hafid Derradji se ridiculise devant la Brigade

VidéoConvoqué par la Brigade, Hafid Derradji, panégyriste du régime d’Alger à BeIN Sports, a tenté de défendre son délire lyrique… sans succès. Son post sur les réseaux sociaux, où il parle d’un soldat morveux qui fait trembler les empires, a bien fait rire. Ce guerrier raté du virtuel voit dans un like une roquette et dans un hacker qui pleure un «moudjahid 2.0». Tout ça pour ramasser clics, billets et espérer une récompense le jour de son retour au bled.

Par le360
Le 31/01/2026 à 13h30
