Le36. EP492. Rejouer jusqu’à gagner ou la drôle de logique d’un supporter algérien
VidéoDevant la Brigade, un supporter algérien crie au complot. L’arbitre, selon lui, était injuste… non pas par erreur, mais par conviction. Le match contre le Nigeria doit donc être rejoué séance tenante, où que ce soit, autant de fois que nécessaire, jusqu’à l’obtention d’un résultat acceptable. Quant à l’affligeante prestation de l’Algérie devant le Nigeria, le supporter est obligé de reconnaître qu’il n’était pas le seul spectateur au match. Il y en avait un autre, complètement inattendu: le gardien de but nigérian.