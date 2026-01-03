Médias

Le36. EP490. À Ifrane, la neige tombe et les loyers s’envolent

VidéoDevant la Brigade, Kotbi, Semsar de son état, également guide touristique, dresse le tableau d’un hiver loin d’être de tout repos. Selon lui, la flambée des loyers à Ifrane n’a rien d’un phénomène étrange: la neige attire les touristes, l’offre se raréfie et les prix s’envolent plus vite que le mercure ne dégringole. Trouver un logement devient alors un véritable sport d’hiver. À ses yeux, Ifrane mérite pleinement son surnom de «Suisse de l’Afrique», non seulement pour ses paysages, mais surtout pour ses tarifs hivernaux dignes des stations alpines.

#Ifrane#La Brigade#Suisse#Tourisme

