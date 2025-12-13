Médias

Le36. EP487. Mascottes sous tension: le Fennec auditionné pour «jalousie aggravée» envers Assad

VidéoConvoqué à la Brigade, le Fennec, mascotte de l’équipe nationale algérienne, est soupçonné de jalousie envers Assad, le lion récemment désigné mascotte officielle de la CAN 2025. Petit renard du désert, le Fennec se dit surtout victime d’un grave préjudice esthétique. «Regardez mon cou… une erreur de conception! S’ils voulaient ça, ils auraient dû choisir une cigogne», proteste-t-il, visiblement meurtri par son propre design. Avant de quitter les lieux, il lance un appel solennel: «Comme vous demandez à chaque fois de rejouer un match perdu, moi aussi je demande qu’on me refasse.»

Par Le360
Le 13/12/2025 à 14h09
Par Le360
Le 13/12/2025 à 14h09
