Le36. EP485. Venue râler à la brigade, l’olive espagnole joue les inspectrices Michelin du goût perdu

VidéoVenue se plaindre à la brigade, l’olive espagnole accuse les Marocains de lui faire un mauvais procès. En raison de son prix et de son goût qui, selon eux, ne tient pas trois mois, comme si elle était certifiée par le Guide MICHELIN. Pendant que l’huile locale reste plus chère, eux ont profité de l’abondance comme du Wi-Fi du voisin, gratuit et à volonté, jusqu’au jour où soudain… plus rien ne leur plaît. Ils prétendent que la magie s’est envolée. Elle, convaincue d’être victime d’un sabotage gastronomique, pense plutôt que l’huile leur a fait le même effet qu’un Covid express, un petit nez bouché et hop, ils croient que tout a changé.

Le 29/11/2025 à 14h10
Le36. EP484. Regragui, invaincu mais toujours accusé…de gagner mal

Le36. EP483. Devant la Brigade, «3ssila» lance la chasse aux sosies

Le36. EP482. Après la claque onusienne, Beissat, un voyou polisarien repenti, cherche refuge au Maroc

Le36. EP481. Devant la brigade, Walid Regragui consulte l’astrologue Leila Abdellatif pour prédire les chances des Lions à la CAN

