Le36. EP483. Devant la Brigade, «3ssila» lance la chasse aux sosies
VidéoRatel, ou «3ssila» pour les intimes du scroll infini, ne craint ni l’acier des dents du serpent ni l’haleine du tigre. Il traverse la savane comme un habitué qui connaît chaque raccourci du souk un vendredi. Maintenant, il s’est trouvé une nouvelle mission sacrée «traquer tout animal qui ose lui ressembler». En Algérie, (et comme par hasard) certains veulent s’attribuer son succès, tandis que lui jure que la célébrité coule dans ses veines. Prochaine cible annoncée: le fennec... Le règne animal retient son souffle. 3ssila, jamais.