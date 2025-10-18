Médias

Le36. EP479. Devant la Brigade, un avocat accuse le marché d’avoir gonflé son ego… et son prix

VidéoConvoqué par la Brigade, un avocat débarque, la peau brillante et le noyau bien calé, l’air de celui qui n’a rien à se reprocher. Longtemps bradé à 13 dirhams, il se pavane désormais à 45, star montante des étals et symbole involontaire d’une inflation tropicale. Les riches s’alignent pour le mettre dans leurs smoothies, les sportifs comptent leurs pièces et les moins lotis serrent les dents. Le marché, lui, ferme les yeux, complice silencieux de ce hold-up fruitier.

Par le360
Le 18/10/2025 à 14h00
#Avocats#Inflation#prix#consommation

