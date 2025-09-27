Le36. EP476. Devant la Brigade, un karghouli réclame sa propre république en Algérie
VidéoConvoqué par la Brigade, un karghouli débarque en fez rouge, gilet brodé et maillot de foot vissé sous la veste. Mi-sultan, mi-supporter, il revendique enfin ses racines turques qu’on avait soigneusement ignorées. Longtemps mis de côté, il se pavane désormais grâce à la bombe lâchée par l’ambassadeur turc: 20% des Algériens ont une ascendance ottomane. Les caporaux, eux, pratiquent la diplomatie du sourd-muet, celle de ne rien dire et de ne rien voir. Pendant ce temps, les karghoulis rêvent d’indépendance et de l’établissement d’un pays voisin de la Kabylie. Prochaine étape? Un passeport brodé et peut-être même un hymne national puisé dans le Mehter.