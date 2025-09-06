Médias

Le36. EP474. Un Algérien stupéfait par la fulgurante construction du nouveau stade Moulay Abdellah

VidéoSorti de terre en un temps record, le nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat force l’admiration, bien au-delà des frontières marocaines. Devant les enquêteurs de la Brigade, un ressortissant algérien n’a pu cacher son étonnement: comment une telle infrastructure a-t-elle pu être livrée en seulement 14 mois au Maroc, quand, de l’autre côté de la frontière, la construction d’un simple stade classique s’enlise depuis… 14 ans?

