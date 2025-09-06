Le36. EP474. Un Algérien stupéfait par la fulgurante construction du nouveau stade Moulay Abdellah
VidéoSorti de terre en un temps record, le nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat force l’admiration, bien au-delà des frontières marocaines. Devant les enquêteurs de la Brigade, un ressortissant algérien n’a pu cacher son étonnement: comment une telle infrastructure a-t-elle pu être livrée en seulement 14 mois au Maroc, quand, de l’autre côté de la frontière, la construction d’un simple stade classique s’enlise depuis… 14 ans?