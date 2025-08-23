Médias

Le36. EP472. Quand Cheikh Sar remixe son passé en prêche raté

VidéoConvoqué par la Brigade, Cheikh Sar sort la carte de la polygamie, avec son application de rencontres halal en arrière-plan. Entre deux leçons de morale sur les réseaux sociaux, il distribue les interdits. Pas de plage et pas de boulot pour les femmes. L’ancien rappeur efface ses punchlines pour prêcher que c’est «islamique». Un rebranding qui sonne plus comme un remix raté que comme une révélation divine. Buzz en poche, contradictions en bandoulière ... bienvenue dans le show Cheikh Sar.

Le 23/08/2025 à 11h50
