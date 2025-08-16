Médias

Le36. EP471. L’Algérie ou le génie de l’autosabotage

VidéoAlors que les Algériens peinent à joindre les deux bouts, le régime dilapide des fortunes… dans le vide. Des millions pour un Polisario invisible, du lobbying inutile et des crises diplomatiques à répétition avec la France. Résultat? Un pays isolé, ridiculisé et doté de transports en commun qui ressemblent à des épaves. Un citoyen rêve de ce qu’aurait pu être l’Algérie si les milliards dépensés pour le Polisario avaient profité aux Algériens.

Par le360
Le 16/08/2025 à 10h46
Par le360
Le 16/08/2025 à 10h46
#Algérie#Polisario#France#crise diplomatique

