Le36. EP478. Quand Alger transforme la CAN 2025 en obsession nationale

VidéoMalgré le démenti catégorique de la CAF, confirmant sans équivoque le statut du Royaume comme seul et unique pays hôte de la compétition, les caporaux d’Alger et leurs relais médiatiques s’entêtent dans leurs élucubrations, inventant un prétendu retrait du tournoi au Maroc. Les propos de ce supporter des Fennecs devant les enquêteurs de la Brigade illustrent parfaitement l’ampleur de cette nouvelle manœuvre de désinformation, révélatrice de l’obsession maladive nourrie à l’égard du Maroc.

Par Le360
Le 11/10/2025 à 13h53
#Algérie#CAN 2025#CAF#Patrice Motsepe

Le36. EP477. Docteur, psy et juge ou le vigile tout-puissant de l’hôpital public

Le36. EP476. Devant la Brigade, un karghouli réclame sa propre république en Algérie

Le36. EP475. Devant la Brigade, un cartable compatit à la peine des écoliers et des parents

Le36. EP474. Un Algérien stupéfait par la fulgurante construction du nouveau stade Moulay Abdellah

