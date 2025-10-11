Le36. EP478. Quand Alger transforme la CAN 2025 en obsession nationale
VidéoMalgré le démenti catégorique de la CAF, confirmant sans équivoque le statut du Royaume comme seul et unique pays hôte de la compétition, les caporaux d’Alger et leurs relais médiatiques s’entêtent dans leurs élucubrations, inventant un prétendu retrait du tournoi au Maroc. Les propos de ce supporter des Fennecs devant les enquêteurs de la Brigade illustrent parfaitement l’ampleur de cette nouvelle manœuvre de désinformation, révélatrice de l’obsession maladive nourrie à l’égard du Maroc.