Le36. EP481. Devant la brigade, Walid Regragui consulte l’astrologue Leila Abdellatif pour prédire les chances des Lions à la CAN
VidéoEntre deux séances d’entraînement et mille rumeurs sur les réseaux, Walid Regragui trouve un peu de temps pour passer un appel et pas n’importe lequel. Pris sous pression, l’entraineur de la sélection marocaine consulte l’astrologue libanaise Leïla Abdellatif. Elle voit le Maroc en demi-finale de la CAN, mais après, c’est le flou complet. Lui, un brin sceptique, préfère miser sur la «niya» plutôt que sur la voyance. De toute façon, selon ses dires, même l’économie algérienne s’annonce prospère cette année. À en croire ces prédictions, la coupe reste à la maison.