Le36. EP480. Redouane Bouhnika, stratège en carton face aux Lionceaux en feu

VidéoConvoqué par la Brigade, Redouane Bouhnika débarque comme s’il avait vu venir la tempête, alors qu’il s’est simplement trompé de météo. Depuis le début du Mondial U20, il annonce la chute des Lionceaux avec la certitude d’un stratège qui perd toujours mais ne change jamais de plan. Match après match, sa confiance se fissure, mais son discours reste figé, mécaniquement récité. Le Maroc gagne, lui s’accroche à ses phrases comme à une bouée percée. Et comme si le ridicule ne suffisait pas, il exige que tout recommence, persuadé que la réalité doit s’agenouiller devant ses prédictions ratées.

Le 25/10/2025 à 09h30
#Football#Mondial#U20#Algérie

Le36. EP479. Devant la Brigade, un avocat accuse le marché d’avoir gonflé son ego… et son prix

Le36. EP478. Quand Alger transforme la CAN 2025 en obsession nationale

Le36. EP477. Docteur, psy et juge ou le vigile tout-puissant de l’hôpital public

Le36. EP476. Devant la Brigade, un karghouli réclame sa propre république en Algérie

