Le36. EP480. Redouane Bouhnika, stratège en carton face aux Lionceaux en feu
VidéoConvoqué par la Brigade, Redouane Bouhnika débarque comme s’il avait vu venir la tempête, alors qu’il s’est simplement trompé de météo. Depuis le début du Mondial U20, il annonce la chute des Lionceaux avec la certitude d’un stratège qui perd toujours mais ne change jamais de plan. Match après match, sa confiance se fissure, mais son discours reste figé, mécaniquement récité. Le Maroc gagne, lui s’accroche à ses phrases comme à une bouée percée. Et comme si le ridicule ne suffisait pas, il exige que tout recommence, persuadé que la réalité doit s’agenouiller devant ses prédictions ratées.