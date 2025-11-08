Médias

Le36. EP482. Après la claque onusienne, Beissat, un voyou polisarien repenti, cherche refuge au Maroc

VidéoDevant la Brigade, Mohamed Yeslem Beissat, autoproclamé ministre des Affaires étrangères de l’entité fantoche, tente de jouer au diplomate d’État. En réalité, son seul «front» reste celui du Polisario, cette création d’Alger qui distribue, sur ordre de son parrain, les titres comme on distribue les tentes à Tindouf. Sans compétence, sans légitimité, et sans même savoir situer sa «république» sur une carte, Beissat est devenu ministre par invective, l’air du désert, paraît-il, pousse à la surenchère. Son plus grand exploit politique reste d’avoir tenu un micro sans s’y endormir. Mais depuis que les dinars algériens fondent plus vite que la glace à Tindouf, il se rêve en apprenti du darija pour préparer son propre retour au Maroc.

Le 08/11/2025 à 14h44
#Conseil de sécurité de l'ONU#résolution onusienne#Algérie#Polisario

