Médias

Le36. EP484. Regragui, invaincu mais toujours accusé…de gagner mal

VidéoLe Maroc aligne les victoires comme jamais - un record mondial, s’il vous plaît - mais Walid Regragui peine malgré tout à convaincre. On lui reproche ses tactiques trop prévisibles et surtout ses convocations de joueurs en fin de carrière, qui font craindre une CAN version “vétérans”. Convoqué à la Brigade, Regragui persiste et signe. Il défend ses choix bec et ongles. Il aurait même plaisanté sur un possible retour de Benatia et Boussoufa. À ce rythme, la prochaine liste risque de ressembler à une réunion d’anciens élèves.

Par Le360
Le 22/11/2025 à 14h28
Par Le360
Le 22/11/2025 à 14h28
#Walid Regragui#Maroc#Football

