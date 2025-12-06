Le36. EP486. Il voulait rugir, il a fini par bêler: le Lion de TikTok déchante
VidéoVenu de son plein gré côtoyer la faune d’influenceurs, le Lion de TikTok réalise trop tard qu’il a peut-être troqué sa crinière contre un bonnet d’âne. Il dit avoir perdu en valeur à force de fréquenter des créateurs dont le talent principal consiste à déballer des cadeaux virtuels. Pour lui, tout ce beau monde devrait être envoyé directement chez «3sila», le fameux Ratel, histoire qu’on commence enfin à sanctionner le contenu raté de bout en bout. TikTok, juge-t-il, fabrique surtout des célébrités low-cost… et une grande fatigue chez ceux qui bossent vraiment.