Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade

En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade
VidéoDevant La Brigade, le dinar algérien tente péniblement de justifier sa descente aux enfers, longue, lente et parfaitement inexorable. Coincé entre une «bonne» monnaie introuvable et une «mauvaise» monnaie solidement installée du côté du très réputé Square, c’est évidemment ce marché parallèle qui dicte sa loi et accessoirement la réalité. Car au-delà des taux de change, ce spectacle traduit surtout une perte de confiance généralisée: non seulement dans la monnaie nationale, mais dans le pays tout entier. Il faut dire qu’entre les projections dignes d’un conte pour enfants de tonton Tebboune et son rapport manifestement conflictuel avec les chiffres, rester serein relève de l’exploit.