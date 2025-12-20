Médias

Le36. EP488. Convoqué à la Brigade, le caftan marocain revendique son authenticité

VidéoConvoqué par la Brigade, le caftan marocain s’est présenté serein, drapé de fierté et désormais muni d’un certificat Unesco en bonne et due forme. À la question de son identité, il a répondu sans détour: marocain, de fil en aiguille et d’histoire en histoire. Face aux enquêteurs, il a rappelé que son savoir-faire, son art et son élégance ne s’importent pas dans une valise. Certains ont pourtant essayé, comme pour le zellige, en faisant venir des artisans marocains avant de rebaptiser l’œuvre «caftan marocain d’Algérie». Un tour de passe-passe que la Brigade qualifie de fraude flagrante. Imperturbable, le caftan a clos l’audition d’un pli magistral: on peut copier la coupe, jamais l’âme.

Par le360
Le 20/12/2025 à 13h36
Par le360
Le 20/12/2025 à 13h36
#Caftan#Caftan marocain#maroc

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP487. Mascottes sous tension: le Fennec auditionné pour «jalousie aggravée» envers Assad

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP484. Regragui, invaincu mais toujours accusé…de gagner mal

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP481. Devant la brigade, Walid Regragui consulte l’astrologue Leila Abdellatif pour prédire les chances des Lions à la CAN

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP474. Un Algérien stupéfait par la fulgurante construction du nouveau stade Moulay Abdellah

Articles les plus lus

1
CAN 2025: Bourita, Lekjaa et Motsepe inaugurent une fan zone à la cité universitaire de Rabat
2
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
3
Safi, ce n’est pas juste!
4
Le36. EP488. Convoqué à la Brigade, le caftan marocain revendique son authenticité
5
CAN 2025: affluence record dans les aéroports marocains à la veille de la compétition
6
Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026
7
Incarnation des revers du Plan Azur, Mazagan, une machine à cash, qui ne profite pas à la région
8
Des agents du régime algérien envoyés à Tunis pour renforcer une manifestation de soutien à Kaïs Saied
Revues de presse

Voir plus