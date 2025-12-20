Le36. EP488. Convoqué à la Brigade, le caftan marocain revendique son authenticité
VidéoConvoqué par la Brigade, le caftan marocain s’est présenté serein, drapé de fierté et désormais muni d’un certificat Unesco en bonne et due forme. À la question de son identité, il a répondu sans détour: marocain, de fil en aiguille et d’histoire en histoire. Face aux enquêteurs, il a rappelé que son savoir-faire, son art et son élégance ne s’importent pas dans une valise. Certains ont pourtant essayé, comme pour le zellige, en faisant venir des artisans marocains avant de rebaptiser l’œuvre «caftan marocain d’Algérie». Un tour de passe-passe que la Brigade qualifie de fraude flagrante. Imperturbable, le caftan a clos l’audition d’un pli magistral: on peut copier la coupe, jamais l’âme.