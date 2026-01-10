Médias

Le36. EP491. Un spéculateur de billets de la CAN convoqué par la Brigade

VidéoConvoqué par la Brigade, car soupçonné de «spéculation illégale» sur des billets de la CAN 2025, l’intéressé a reconnu les faits sans détour: acheter à 150 dirhams, revendre à 2.000. Une marge excessive? Pas du tout, assure-t-il. Il s’agit simplement du «coût du risque». L’homme se voit même comme un bienfaiteur national. Grâce à lui, plaide-t-il, le citoyen ordinaire peut goûter, le temps d’un match, au sentiment d’être bourgeois. La spéculation, insiste-t-il, n’est pas un hasard, mais une vocation née dès l’enfance. Il demeure convaincu d’avoir servi la patrie… à sa manière.

Par le360
Le 10/01/2026 à 15h36
Par le360
Le 10/01/2026 à 15h36
#CAN 2025

