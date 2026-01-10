Le36. EP491. Un spéculateur de billets de la CAN convoqué par la Brigade
VidéoConvoqué par la Brigade, car soupçonné de «spéculation illégale» sur des billets de la CAN 2025, l’intéressé a reconnu les faits sans détour: acheter à 150 dirhams, revendre à 2.000. Une marge excessive? Pas du tout, assure-t-il. Il s’agit simplement du «coût du risque». L’homme se voit même comme un bienfaiteur national. Grâce à lui, plaide-t-il, le citoyen ordinaire peut goûter, le temps d’un match, au sentiment d’être bourgeois. La spéculation, insiste-t-il, n’est pas un hasard, mais une vocation née dès l’enfance. Il demeure convaincu d’avoir servi la patrie… à sa manière.