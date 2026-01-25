Le36. EP493. Du caftan aux murailles de Rabat: les délires de Sellam
VidéoSellam, Algérien visiblement égaré entre Google Maps et les manuels d’histoire, a cru reconnaître dans les murailles millénaires de Rabat, héritage almohade et almoravide, un mur qui lui était étrangement familier, celui, invisible mais tenace, qui isole tout un peuple du reste du monde. Dans un raccourci dont lui seul a le secret, il confond patrimoine classé et enfermement politique, et pousse le zèle jusqu’à revendiquer la propriété de ces murailles marocaines, à l’image de ce qu’Alger avait déjà tenté avec le caftan. À ce stade, ce ne sont plus les murs de Rabat qui l’entourent, mais le ridicule qui cingle Sellam de toutes parts.