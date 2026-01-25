Médias

Le36. EP493. Du caftan aux murailles de Rabat: les délires de Sellam

VidéoSellam, Algérien visiblement égaré entre Google Maps et les manuels d’histoire, a cru reconnaître dans les murailles millénaires de Rabat, héritage almohade et almoravide, un mur qui lui était étrangement familier, celui, invisible mais tenace, qui isole tout un peuple du reste du monde. Dans un raccourci dont lui seul a le secret, il confond patrimoine classé et enfermement politique, et pousse le zèle jusqu’à revendiquer la propriété de ces murailles marocaines, à l’image de ce qu’Alger avait déjà tenté avec le caftan. À ce stade, ce ne sont plus les murs de Rabat qui l’entourent, mais le ridicule qui cingle Sellam de toutes parts.

Par Le360
Le 25/01/2026 à 11h38
Par Le360
Le 25/01/2026 à 11h38
#Maroc#Caftan marocain#Algérie#Rabat

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP492. Rejouer jusqu’à gagner ou la drôle de logique d’un supporter algérien

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP491. Un spéculateur de billets de la CAN convoqué par la Brigade

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP490. À Ifrane, la neige tombe et les loyers s’envolent

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade

Articles les plus lus

1
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
2
Le Polisario chez l’oncle Sam
3
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
4
À Fès, l’or à 1.300 dirhams repousse les clients et gèle l’activité des bijoutiers
5
Quand la pluie propulse l’économie: 80 millions de quintaux de céréales attendus et un PIB proche de 6% en 2026
6
L’huile d’olive repasse sous la barre des 50 dirhams grâce aux récentes pluies
7
La coupe est pleine!
8
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
Revues de presse

Voir plus