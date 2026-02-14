Médias

Le36. EP496. Convoqué à la Brigade, Ahmed Attaf sort du silence… et change de cap

VidéoEn prenant part aux discussions de Madrid autour du Sahara, le virage diplomatique algérien ressemble à un demi-tour pris sans clignotant… et à pleine vitesse. Convoqué à la Brigade, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf aurait admis un virage à 180 degrés, prêt à ranger quelques principes au vestiaire, juste à côté des anciens communiqués jurant que l’Algérie n’était «absolument pas partie prenante» au conflit. Attaf avouerait désormais «souffrir en silence». À la fin de la réunion, il a opté pour une sortie discrète par la porte du personnel de l’ambassade américaine, histoire d’éviter selfies et flashs. Après tout, quand on change de cap aussi brusquement, mieux vaut parfois quitter la scène sans passer par la grande porte.

Par Le360
Le 14/02/2026 à 17h58
#Algérie#Madrid#Espagne#Sahara#États-Unis

