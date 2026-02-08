Le36. EP495. Quand l’Algérie devient (littéralement) la Mecque…des illuminés
VidéoDans une démonstration d’imagination débordante, ou de surréalisme, certains ont décidé de pousser le ridicule à un niveau quasi expérimental, au nom d’un ego national manifestement très, très susceptible. Ne se contentant plus des symboles traditionnels, ils ont jugé bon d’inventer leur propre version locale de la Kaâba. Ainsi, adieu les longs voyages vers les lieux saints de l’islam, trop classiques, trop universels, presque dépassés. La Omra? Une tradition poussiéreuse face à cette nouvelle destination miraculeusement apparue, où, nous promet-on, illumination spirituelle et absolution express pourraient bientôt être livrées à domicile. C’est péché, et certainement pas dans le sens mignon du terme, mais c’est algérien et ça s’autosuffit.