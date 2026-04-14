GMT+1: Leïla Benali relativise l’impact sur la consommation énergétique

Intervenant devant la Chambre des représentants lundi 13 avril 2026, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, a indiqué que l’adoption de l’heure GMT+1 en hiver ne permet pas d’obtenir les mêmes gains qu’en été en matière d’économie d’énergie, selon des données préliminaires.

«Nous n’avons pas enregistré de réduction tangible de la demande globale», note-t-elle, en réponse à une question orale à la Chambre sur l’évaluation de l’heure GMT+1 sur l’économie nationale et la rationalisation de l’énergie.

Pour y voir plus clair, le département de l’Energie et celui de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique ont décidé de lancer une étude pour l’actualisation des données d’une évaluation réalisée précédemment à cet effet, a révélé la ministre.

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La responsable gouvernementale a également relevé la complexité de l’évaluation des différents impacts et celle de l’évolution du comportement des citoyens, des consommateurs et des acteurs économiques.

Elle a ajouté que le système électrique connaît d’importantes transformations, parmi lesquelles le transfert de l’activité de distribution de l’Office national de l’électricité aux entreprises régionales multiservices, ce qui a rendu l’évaluation d’impact plus régionale que nationale.

Cette déclaration de la ministre de l’Energie devrait étayer les partisans du retour à GMT. En fait, une pétition électronique a été lancée récemment pour contester le maintien permanent de l’heure GMT+1. Ses initiateurs comptent même engager une procédure formelle et porter le débat devant les institutions concernées.