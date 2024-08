Un jour, une plage | À Tarfaya, mer et désert dans toute leur splendeur

Les habitants de Tarfaya vous le diront tous, avec une fierté non feinte: ils ont une chance inouïe de vivre dans une ville possédant l’une des plus belles plages du Sahara. Située à 100 km au nord-est de Laâyoune, celle-ci répond au nom poétique de «Casamar», en référence à la bâtisse construite entre 1878 et 1882 par le navigateur anglais Donald McKenzie, avant d’être reprise par le sultan Hassan Ier.

«Comme vous le savez, nous, habitants de Tarfaya, n’avons pas besoin de nous déplacer pour profiter du soleil, nous baigner dans une eau claire, et passer de magnifiques moments en été», s’enorgueillit cette jeune fille de Tarfaya.

Ce spot balnéaire doit sa beauté à ses eaux claires, son sable fin, et aux puissantes vagues de l’océan Atlantique, prisées par les amateurs de sports nautiques et de sensations fortes. «Ici, parmi les activités les plus prisées, on retrouve le windsurf, le surf, le football de plage, le volleyball… Il y en a pour tous les goûts», témoigne un habitant de Tarfaya.

Notre interlocuteur souligne également que le rituel du thé en fin de journée reste un incontournable sur cette plage: «Plusieurs familles ont pris l’habitude de venir installer leur tente, préparer le thé et le déguster ensemble, précisément au moment du coucher du soleil.»