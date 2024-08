Un jour, une plage | Soleil, sable et football...quand Tamaris devient un terrain de jeu et d’entraînement

Lundi, 9 heures. Des enfants en maillots de football courent sur le sable. Loin des terrains herbeux ou synthétiques, c’est sur le tapis mouvant de la plage de Tamaris qu’ils «tapent dans le ballon». «Les enfants viennent tous de Tamaris, et ce sont eux-mêmes qui ont choisi de jouer sur la plage. Ils s’y sentent plus libres et le sable ajoute un challenge physique, qui est excellent pour affiner de leurs talents», confie Salomon Bertrand, l’entraîneur, tout en supervisant un exercice de drible.

Salomon Bertrand, qui vit à Casablanca, fait deux fois par semaine le déplacement jusqu’à Tamaris, à quelque 35 kilomètres du centre-ville. «Je prends un bus ou un taxi pour venir ici, mais voir les progrès des enfants vaut largement le déplacement», dit-il.

Les entraînements durent généralement une heure et demie. «Les jeunes joueurs s’adonnent à divers exercices conçus spécialement pour les défis du sable, améliorant ainsi leur endurance et leur technique», ajoute notre interlocuteur. L’entraîneur met également un point d’honneur à enseigner le respect, la discipline et l’esprit d’équipe. Les parents et curieux, souvent présents, ne tarissent pas d’éloges sur sa méthode de travail, son sérieux et son engagement.