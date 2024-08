Un jour, une plage | El Jadida, une paisible aire de jeu et de baignade

Sise sur l’Atlantique, la plage d’El Jadida séduit les estivants en quête de détente et de moments ludiques, en particulier les familles. Youssef, résident de Berrechid, a opté pour cette ville comme destination de vacances avec sa famille, et il en parle avec enthousiasme.

«La plage est propre et facilement accessible. On apprécie son sable fin et sa mer souvent calme, cadre idéal pour une baignade sécurisée, surtout pour les enfants», nous confie ce père de famille visiblement conquis, qui veille à organiser ses journées pour en profiter pleinement avec sa famille. Dès 10 heures du matin, il est déjà sur place, accompagné de ses trois enfants -deux filles et un garçon, s’affairant à planter son parasol et à disposer l’attirail familial sur le sable, entre serviettes, jeux et accessoires de plage.

«Nous avons choisi un endroit un peu à l’écart des autres familles, pour pouvoir jouer en toute tranquillité, sans déranger les autres estivants. Cette place est aussi proche de la mer, ce qui me permet de surveiller mes enfants lorsqu’ils s’y baignent», confie Youssef.

L’après-midi venu, les membres de la famille rejoignent leur lieu de résidence à El Jadida, pour prendre un copieux déjeuner et s’offrir une sieste, intermède permettant d’éviter les heures de fortes chaleurs, avant de revenir à la plage, où ils passent le reste de la journée jusqu’au coucher du soleil.

En soirée, toute la famille prolonge le plaisir en allant rejoindre le rang des spectateurs du Moussem Moulay Abdallah Amghar. Ce grand événement équestre, qui se tient à El Jadida du 9 au 18 août 2024, «propose de magnifiques spectacles qui agrémentent parfaitement les soirées estivales», raconte Ahmed, un proche de la famille venu partager ces moments de vacances.