Un jour, une plage | Imi Ouaddar, le joyau balnéaire de la côte atlantique, gagne en popularité

Située à environ 30 kilomètres au nord d’Agadir, sur la route nationale n°1 en direction d’Essaouira, la plage d’Imi Ouaddar est un joyau de la côte atlantique marocaine. Entre Agadir et Taghazout, elle se distingue par une affluence grandissante chaque été, devenant un incontournable de la région de Souss pour les vacanciers marocains et internationaux.

Bordée de dunes de sable doré et baignée par les eaux cristallines de l’océan Atlantique, Imi Ouaddar offre un cadre idyllique pour se détendre et se ressourcer. Loin des complexes hôteliers de masse, cette plage est parfaite pour ceux qui recherchent une évasion paisible. Les visiteurs ne manquent pas de souligner la propreté des lieux et l’étendue de la plage, idéale pour de longues promenades. «La plage d’Imi Ouaddar est magnifique. Les gens sont sympathiques et les hébergements sont de qualité. Les prix varient à partir de 500 dirhams en fonction des budgets, ce qui est vraiment appréciable», déclare Yassine, un visiteur de Marrakech.

Bien que propice à la détente, Imi Ouaddar propose également une multitude d’activités pour les plus actifs. Les amateurs de sports nautiques peuvent s’adonner au surf, au bodyboard et même au paddle dans les eaux claires et peu profondes de la plage.

Les montagnes environnantes offrent aussi des sentiers de randonnée avec des vues panoramiques sur l’océan, permettant aux visiteurs d’explorer les merveilles naturelles de la région. Pour les plus aventureux, des excursions en quad à travers les dunes et le paysage côtier spectaculaire sont disponibles, offrant une manière excitante de découvrir les environs. Les pêcheurs, quant à eux, apprécieront les nombreuses possibilités de pêche le long de la côte.

Lire aussi : Un jour, une plage | Taghazout: la destination idéale pour les amateurs de sérénité mais aussi d’activités

Après une journée bien remplie, les visiteurs peuvent savourer la cuisine marocaine dans les restaurants et cafés pittoresques qui bordent la plage. De délicieux plats de fruits de mer fraîchement pêchés, des tajines traditionnels, et des jus de fruits frais sont proposés, offrant une expérience culinaire inoubliable. «Nous avons apporté quelques affaires avec nous, mais pour d’autres choses simples, comme le pain, nous les achetons ici. Le pain de Tafernout est délicieux, surtout celui fait à base de farine de blé. De temps en temps, nous prenons aussi du poisson grillé, un véritable délice par lequel est célèbre cette région», souligne Hassan, venu de Taliouine.

Lire aussi : Un jour, une plage | Boutalha, la perle cachée de Dakhla qui enchante locaux et touristes

Cependant, malgré ces atouts indéniables, les visiteurs expriment des préoccupations concernant les infrastructures. Plusieurs d’entre eux ont appelé à l’amélioration des réseaux d’assainissement pour éliminer les odeurs désagréables qui surgissent parfois, ainsi qu’à l’élargissement de la route nationale n°1 à l’entrée d’Imi Ouaddar. Cette mesure permettrait de désengorger le trafic souvent intense et de faciliter la circulation au sein de cette région qui enregistre une fréquentation touristique croissante, promettant un avenir radieux pour ce trésor caché de la côte atlantique.