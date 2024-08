Un jour, une plage | La plage municipale ou «L’playa», une vitrine maritime de la ville de Tanger

La plage municipale de Tanger, plus connue sous le nom de L'playa . (S. Kadry / Le360)

Nichée sur la côte nord du détroit de Gibraltar, la plage municipale de Tanger, connue sous le nom de «L’playa» par les locaux, s’impose comme l’une des destinations balnéaires les plus prisées du Maroc. Bordée par les eaux cristallines de la Méditerranée, elle offre un panorama à couper le souffle. Le sable fin et doré, baigné par une mer d’un bleu profond, crée un contraste saisissant qui en fait un véritable paradis pour les amateurs de farniente et de baignade.

Tanger est une ville vibrante, et sa plage municipale reflète parfaitement cette énergie. Depuis le début de la saison estivale, l’affluence sur la plage ne cesse de croître, attirant des touristes venus profiter de ses nombreuses activités nautiques. Que ce soit pour une baignade rafraîchissante, du surf, de la planche à voile, ou une sortie en jet-ski, la plage offre une multitude d’options pour les amateurs de sensations fortes. Pour les plus tranquilles, le paddle-board ou une excursion en bateau permettent d’admirer la côte sous un autre angle.

Située en plein centre-ville, elle est facilement accessible pour tous, mais c’est aussi pour cette raison qu’elle déborde toujours de visiteurs. Durant l’été, la plage municipale et sa corniche se révèlent une destination pour se détendre, mais aussi un espace dynamique où les locaux et les visiteurs se rencontrent pour participer à des événements culturels et sportifs. Les soirées y sont rythmées par la musique, et l’atmosphère devient particulièrement festive.

Ahmed Bouderka, Marocain résidant en France, passe la semaine à Tanger et vient chaque jour avec sa famille profiter de L’playa. «La plage est belle et propre. La plupart des gens ici sont en famille, nous nous sentons dans un cadre respectueux, mais surtout sécurisé», déclare-t-il. Un constat que confirme également une touriste française, séjournant à Tanger pour dix jours. «C’est très familial par ici et les Marocains sont très chaleureux avec nous, étrangers», partage-t-elle, en ajoutant que ce qu’elle préfère sur la plage municipale est son eau claire paradisiaque.

Des améliorations notables ont été remarquées cette année au niveau de la plage municipale grâce à un partenariat entre la commune de Tanger et des acteurs privés. De nouvelles installations, telles que des passerelles en bois, des parasols gratuits, des douches et des sanitaires ont été mises en place pour améliorer l’accueil des visiteurs. De plus, des poubelles ont été disposées pour encourager les bonnes pratiques environnementales.