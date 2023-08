Voici comment la Fondation Tanger Med a redéfini l’excellence balnéaire à la plage Dalia

Chaque été, la plage Dalia nichée sur la baie méditerranéenne à quelques encablures de Tanger, brille de mille feux, attirant des dizaines de milliers d’estivants locaux et internationaux, notamment des membres de la diaspora marocaine. Elle est aussi très fréquentée par les habitants de Ceuta qui délaissent leurs plages et passent des journées mémorables en famille à Dalia. Et à chaque fois, ces visiteurs repartent avec le sourire, ravis de l’expérience.

«La plage de Dalia est devenue notre rendez-vous familial incontournable chaque année. Les espaces pour les enfants sont si pratiques et je suis toujours impressionnée par la propreté des lieux», témoigne une habituée des lieux.

La Fondation Tanger Med, en s’appuyant sur l’Association Sahel pour le développement et la culture, a pris une batterie de mesures pour garantir une expérience balnéaire hors du commun aux estivants. En pensant aux personnes à besoins spécifiques, en fournissant des espaces réservés pour les enfants et en initiant des ateliers axés sur la protection environnementale, la plage de Dalia devient bien plus qu’un simple lieu de détente.

Une touriste le confirme: «Cette plage n’est pas seulement un régal pour les yeux, elle est également un modèle de propreté et d’excellence environnementale. C’est une plage belle et familiale. Tout est parfait ici».

Depuis 2015, la Fondation Tanger Med a mis tout en œuvre pour conserver la beauté naturelle de ce rivage tout en le rendant accessible à tous. Et cet engagement n’est pas passé inaperçu. Depuis 2016, la plage de Dalia est fière de porter annuellement le label Pavillon Bleu.